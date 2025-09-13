Gleyber Torres: "Con los Yankees jugaba con otras estrategias"

Suscríbete a nuestros canales

Con el final de la temporada regular cada vez más cerca, los Tigres de Detroit viven un momento tan pletórico que es difícil que pierdan la cima de la División Central de la Liga Americana. Justamente, uno de los peloteros que ha colaborado de gran manera para que eso suceda es Gleyber Torres, quien se ha convertido en una gran adquisición para la organización en este 2025.

Si hablamos de estadísticas hasta la fecha, el caraqueño resalta en el top-3 de los apartados ofensivos más importantes del conjunto bengalí. Y es que es segundo en hits, tercero en carreras impulsadas, promedio y carreras anotadas, mientras que aparece como el cuarto máximo jonronero.

Gleyber y su magnífico año en Detroit

Gleyber Torres y los Tigres de Detroit comenzaron la semana con una serie imperdible ante los Yankees de Nueva York. Allí, el venezolano hizo de las suyas en su regreso al Yankee Stadium, donde los fanáticos lo recibieron con un merecido homenaje luego de siete años de servicio.

"Estoy muy agradecido por cómo me recibieron, con mucho amor en esos tres días en Nueva York. La gente se portó súper bien y el video que hizo el equipo fue muy especial", señaló el caraqueño en una entrevista para One Baseball Network.

Previo a su cita de este sábado contra los Marlins de Miami, el elenco de Detroit cuenta con marca de 84 victorias y 64 derrotas, con 7.5 juegos de ventaja sobre sus máximos perseguidores. Esa holgada ventaja no solo los ilusiona con un nuevo banderín para sus registros, sino que además lo convierten en un serio candidato para la Serie Mundial.

"Teníamos muchas expectativas para esta temporada desde el mismo primer día. Durante el año hemos hecho las cosas como se deben, estamos jugando un buen beisbol. Hemos tenido altas y bajas, que es parte de la temporada larga, pero nos hemos mantenido en los puestos para clasificar a los playoffs", comentó.

Por último, Gleyber Torres resaltó su rendimiento con los Tigres en estos meses de acción, en los que ha tenido que acostumbrarse a un nuevo estilo de juego. Por ahora batea para .257 de promedio, con 15 jonrones, 72 carreras remolcadas y 75 anotadas luego de 133 compromisos.

"He dado lo mejor de mi para tratar de estar en la misma página de ellos desde que comenzó la temporada. Todo ese trabajo que se hizo se mantiene en pie, y eso es algo nuevo para mí, ya que con los Yankees jugaba con otras estrategias. Las cosas se están haciendo súper bien", concluyó el venezolano.