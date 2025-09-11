Gleyber Torres superó registro de este histórico de Leones del Caracas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Gleyber Torres está teniendo una temporada sumamente positiva con los Tigres de Detroit y eso lo hace ser de los mejores venezolanos actualmente en Grandes Ligas. El segunda base criollo ha dejado números notables en este curso y recientemente se hizo sentir ante su exequipo, los Yankees de Nueva York.

"El De Caracas" volvió esta semana al Bronx, y fue recibido con aplausos y ovaciones, pero el pasado martes fue el verdugo de los Yankees, al tener una noche productiva y aportar significativamente en el triunfo 11-1 de su equipo.

Gleyber Torres sigue subiendo lugares entre venezolanos

En ese juego entre Tigres y Yankees, Torres se fue de 5-1, con tres carreras remolcadas, mismas con las que llegó a 511 en su trayectoria en MLB. Con ese número de fletadas, el criollo superó al histórico de los Leones del Caracas, Marco Scutaro, quien produjo a lo largo de su carrera 509 rayitas.

Ahora, el camarero de Detroit es el venezolano número 37 con más carreras producidas en el mejor beisbol del mundo. Su próximo objetivo en este listado es Avisail García, quien acumuló 524.

Tras esta nueva marca personal, Gleyber Torres registra en su carrera en Grandes Ligas un total 993 hits, entre ellos 174 dobles, cuatro triples y 153 jonrones. Además, acumula 511 remolcadas, 534 anotadas, 410 boletos y promedio de .264.