Gleyber Torres lidera abultada victoria de los Tigres sobre los Yankees

Los Tigres de Detroit continúan con excelente ritmo en estas últimas semanas de la temporada 2025, y gran parte de eso se debe al presente de Gleyber Torres. Justamente, por segunda jornada seguida castigó nuevamente a su ex equipo, los Yankees de Nueva York.

Para la cita de este miércoles, los bengalíes no tuvieron piedad y se impusieron con un abultado marcador de 11 a 1 en el Yankee Stadium, algo que les permitió asegurar su primera serie de esta semana. Allí, el caraqueño se fue de 5-1 con tres carreras impulsadas.

Gleyber, el dolor de cabeza de los Yankees

Si bien el compromiso se caracterizó por el dominio de los lanzadores, ya que se mantuvo el cero en la pizarra a lo largo de cuatro entradas completas, el bate de Gleyber Torres se encargó de inaugurar las acciones en el quinto. De hecho, las tres primeras rayitas fueron gracias a su oportuno bate.

En ese quinto capítulo tomó su turno con las bases llenas y dos outs. Ante los envíos de Carlos Rodón, el criollo pescó una recta afuera en cuenta completa y soltó una línea al jardín central, lo suficientemente lejos para remolcar a dos compañeros.

Luego, en el séptimo consiguió a dos corredores en posición anotadora, y tras darle con todo a un slider disparó un rodado incómodo para el intermedista, quien no pudo evitar la tercera empujada de la noche del venezolano.

