Eduardo Rodríguez se luce ante San Francisco y consigue esta racha por primera vez en la zafra (+video)

Eduardo Rodríguez atraviesa en este cierre temporada su mejor momento y en su presentación de este miércoles, 10 de septiembre, maniató a la ofensiva de los Gigantes de San Francisco, para enracharse.
NOTAS RELACIONADAS
Los Cascabeles de Arizona doblegaron 5-3 a la escuadra de la bahía y evidentemente, la figura de la tarde fue el abridor venezolano, quien hizo de las suyas a domicilio.
Performance de Eduardo Rodríguez ante Giants:
El siniestro de 32 años lanzó seis episodios y un tercio, donde solamente los casi 100 lanzamientos que acumulaba fue lo que le impidió continuar en el morrito porque dejó estos impresionantes números:
- L: 98
- G: 1
- P: 0
- H: 2
- C: 0
- BB: 2
- K: 6.
Eduardo Rodríguez enrachado:
Está extraordinaria, se suma a la dos previas de E-Rod, donde igualmente lanzó mínimo seis capítulos y por lo tanto, acumula una seguidilla de tres triunfos en fila por primera vez en la presente campaña.
Aunado a eso, el criollo tiene 11 presentaciones en las que completado seis tramos en este 2025, lo que demuestra que su balance, el cual se acaba de emparejar 8-8, es cuestión de mala suerte y del poco apoyo ofensivo de sus compañeros en algunas ocasiones.
Así quedan los números de Eduardo Rodríguez en la zafra:
- A: 26
- G: 8
- P: 8
- IL: 137.1
- H: 158
- C: 84
- CL: 76
- HR: 21
- EFEC: 4.98
- Whip: 1.55.