MLB

Eduardo Rodríguez se luce ante San Francisco y consigue esta racha por primera vez en la zafra (+video)

El zurdo comenzó el mes de septiembre de muy buena forma y espera terminar el año con 10 lauros 

Por Neyken Vegas
Miércoles, 10 de septiembre de 2025 a las 06:43 pm
Eduardo Rodríguez se luce ante San Francisco y consigue esta racha por primera vez en la zafra (+video)
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Eduardo Rodríguez atraviesa en este cierre temporada su mejor momento y en su presentación de este miércoles, 10 de septiembre, maniató a la ofensiva de los Gigantes de San Francisco, para enracharse.

NOTAS RELACIONADAS

Los Cascabeles de Arizona doblegaron 5-3 a la escuadra de la bahía y evidentemente, la figura de la tarde fue el abridor venezolano, quien hizo de las suyas a domicilio.

Performance de Eduardo Rodríguez ante Giants:

El siniestro de 32 años lanzó seis episodios y un tercio, donde solamente los casi 100 lanzamientos que acumulaba fue lo que le impidió continuar en el morrito porque dejó estos impresionantes números:

  • L: 98
  • G: 1
  • P: 0
  • H: 2
  • C: 0
  • BB: 2
  • K: 6.

Eduardo Rodríguez enrachado:

Está extraordinaria, se suma a la dos previas de E-Rod, donde igualmente lanzó mínimo seis capítulos y por lo tanto, acumula una seguidilla de tres triunfos en fila por primera vez en la presente campaña.

Aunado a eso, el criollo tiene 11 presentaciones en las que completado seis tramos en este 2025, lo que demuestra que su balance, el cual se acaba de emparejar 8-8, es cuestión de mala suerte y del poco apoyo ofensivo de sus compañeros en algunas ocasiones.

Así quedan los números de Eduardo Rodríguez en la zafra:

  • A: 26
  • G: 8
  • P: 8
  • IL: 137.1
  • H: 158
  • C: 84
  • CL: 76
  • HR: 21
  • EFEC: 4.98
  • Whip: 1.55.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Junior Caminero Rafael Devers Eurobasket Semifinales
Miércoles 10 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB