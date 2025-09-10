Eduardo Rodríguez se luce ante San Francisco y consigue esta racha por primera vez en la zafra (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Eduardo Rodríguez atraviesa en este cierre temporada su mejor momento y en su presentación de este miércoles, 10 de septiembre, maniató a la ofensiva de los Gigantes de San Francisco, para enracharse.

Los Cascabeles de Arizona doblegaron 5-3 a la escuadra de la bahía y evidentemente, la figura de la tarde fue el abridor venezolano, quien hizo de las suyas a domicilio.

Performance de Eduardo Rodríguez ante Giants:

El siniestro de 32 años lanzó seis episodios y un tercio, donde solamente los casi 100 lanzamientos que acumulaba fue lo que le impidió continuar en el morrito porque dejó estos impresionantes números:

L: 98

G: 1

P: 0

H: 2

C: 0

BB: 2

K: 6.

Eduardo Rodríguez enrachado:

Está extraordinaria, se suma a la dos previas de E-Rod, donde igualmente lanzó mínimo seis capítulos y por lo tanto, acumula una seguidilla de tres triunfos en fila por primera vez en la presente campaña.

Aunado a eso, el criollo tiene 11 presentaciones en las que completado seis tramos en este 2025, lo que demuestra que su balance, el cual se acaba de emparejar 8-8, es cuestión de mala suerte y del poco apoyo ofensivo de sus compañeros en algunas ocasiones.

Así quedan los números de Eduardo Rodríguez en la zafra: