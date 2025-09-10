LVBP: Renato Núñez desmintió uso de sustancias prohibidas (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Renato Núñez fue el hombre récord de la temporada pasada en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) durante la edición 2024-25, siendo el referente ofensivo de Navegantes del Magallanes.

El pelotero finalizó la ronda regular con unos extraordinarios números al sumar 21 cuadrangulares y 63 rayitas impulsadas, siendo números inéditos dentro de la organización.

El slugger dejó números históricos con Navegantes del Magallanes

Además, Renato Núñez complementó esa producción ofensiva con 11 dobletes y 37 anotadas, además de 37 anotadas y un promedio al bate de .311 en 51 juegos.

También registró un porcentaje de slugging de .700 y un OPS extraordinario de 1.111. Con esos números, se hizo con los honores de MVP.

Sin embargo, existían rumos infundados sobre la posibilidad de que el deportista haya consumido algún tipo de sustancia que le ayude a mejorar el rendimiento.

Una situación que no le gustó para nada al propio Núñez, quien salió al paso de esto y desmintió categóricamente esas acusaciones.

Renato Núñez fue enfático en su negativa

Lo hizo en unas declaraciones dadas al portal LVPB en La Jugada, que compartió sus palabras en su cuenta de Instagram.

"Es falso, no salí positivo en ningún control antidopaje. No sé por qué hizo esos comentarios", dijo Renato Núñez, refiriéndose a Jorge Uribarri, ex gerente de la LVBP.

Lo cierto es que se espera que el slugger se ponga a tono para uniformarse nuevamente con los Navales de cara a esta vendiera campaña 2025-26 de la LVBP, donde espera repetir el éxito individual y acompañarlo también de lo colectivo.