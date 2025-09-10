Mayckol Guaipe listo para tener otra oportunidad en la LVBP (Exclusiva)

Suscríbete a nuestros canales

Luego de una temporada complicada en la 2024/25, los Leones del Caracas han decidido prescindir de los servicios de Mayckol Guaipe, un lanzador con mucha experiencia en nuestra pelota, al que lastimosamente no le salieron las cosas durante su última zafra en el conjunto melenudo.

Si bien está claro que la 2024/25 no fue la mejor temporada para el serpentinero diestro, la decisión de Leones no deja de ser sorpresiva, especialmente cuando recordamos que al oriundo de Barcelona le fue bastante bien en la 2023/24 con los capitalinos, cuando dejó una efectividad sólida de 1.59 en los ocho juegos en los que actuó con el equipo.

Precisamente, ese buen nivel mostrado hace no mucho tiempo, junto a la solidez que también ha sido capaz de exhibir en la Liga Mayor de Beisbol Profesional, mantienen a Mayckol Guaipe a la expectativa de recibr una nueva y merecida oportunidad en la LVBP, como bien manifestó en una entrevista exclusiva con Meridiano.

Mayckol Guaipe, listo para cambiar de aires

Lo primero que hizo Mayckol Guaipe en su conversación con Meridiano fue aprovechar la oportunidad para agradecerle a los Leones del Caracas, organización que le abrió las puertas por dos campañas seguidas. "Estuve dos temporadas con el equipo y siempre hubo un buen ambiente en el clubhouse. Estoy agradecido por la oportunidad que tuve de vestir ese uniforme", comentó.

Además, el derecho de 35 años afirmó que desde el final de la Liga Mayor ha estado trabajando para estar al máximo en esta nueva campaña de la LVBP. "Terminé la LMBP, descansé unos días, y empecé de una vez la preparación. Ya estoy empezando a ver bateadores para estar listo y buscar la oportunidad de que un equipo me invite a los entrenamientos", dijo Guaipe.

Del mismo modo, Mayckol Guaipe explicó en cuál rol se ve a esta altura de su carrera dentro del beisbol. "El rol sería de relevo, pero siempre voy a estar disponible para cualquier rol en el que me necesiten. Lanzar un inning, relevo largo o relevo de situación, todo eso se va dando en el momento".