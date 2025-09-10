¡En racha! Ranger Suárez suma esta cantidad innings seguidos sin permitir carreras (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Ranger Suárez está teniendo una brillante temporada 2025, dejando actuaciones memorables con el equipo de Phillies de Philadelphia. El zurdo criollo el pasado 9 de septiembre sumó su victoria número 12 de la campaña y extendió su racha, consolidándose con el as de esta franquicia de la Liga Nacional.

El lanzador venezolano ha sido uno de los puntos más alto del equipo de Philadelphia y sin duda, gracias a sus salidas y rendimiento óptimo, lideran la División Este de la Liga Nacional y van encaminados a los Playoffs.

Ranger Suárez y una racha sin recibir carreras

Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera reciente en las Grandes Ligas. El zurdo venezolano exhibe un balance de 3-0 con una efectividad impresionante de 0.38 y 29 ponches en 24 innings lanzados en sus últimas cuatro aperturas, números que lo consolidan como una pieza de enorme valor en la rotación del mánager Rob Thomson.

En sus dos presentaciones más recientes, el oriundo de Pie de Cuesta se mostró imbatible al lanzar 12 episodios consecutivos sin permitir carreras, frente a rivales exigentes como los Cerveceros de Milwaukee y los Mets de Nueva York. Su dominio, control y capacidad para mantener a raya a las ofensivas rivales han reafirmado su estatus como uno de los brazos más confiables en este tramo decisivo de la temporada.

Tras esta racha notable, Ranger Suárez tiene en 2025 un récord de 12 victorias y seis derrotas en 23 aperturas. En ese lapso, tiene efectividad de 2.77, con WHIP de 1.15 y 140 ponches.