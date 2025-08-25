Ranger Suárez marca la pauta entre lanzadores con increíble récord en MLB (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Ranger Suárez estuvo intraficable en su última presentación para alcanzar el doble dígito de juegos ganados en la presente temporada de las Grandes Ligas. El serpentinero se creció en el montículo para liderar la victoria de los Phillies de Philadelphia (3-2) ante Nacionales de Washington, este domingo.

El zurdo silenció por completo a los capitalinos y selló el sexto triunfo de los Filis en los último siete compromisos. El nativo de Pie de Cuesta laboró por espacio de siete entradas, tres hits, no permitió carreras y recetó 11 ponches. El criollo ponchó por los menos a 10 bateadores por segunda apertura en fila.

Suárez está viviendo su mejor momento en la vigente campaña de Las Mayores y es parte de los responsables para que la franquicia se encuentre en lo más alto de la División Este de la Liga Nacional. Junto a Jesús Luzardo, el lanzador ha destacado entre los mejores serpentineros venezolano en la actual edición de MLB.

Nuevo récord para Ranger Suárez

El venezolano no solo alcanzó su segunda apertura con 10 o más abanicados, sino que registró nuevo tope personal en ponches. El zurdo tuvo su desempeño más exitoso en su carrera en las Grandes Ligas con 11 chocolates en un 90 pitcheos, siendo 63 de ellos en la zona de strikes.

Se trataba de adelantarme en la cuenta y atacar a los bateadores desde el principio. Adelantarse en la cuenta ayuda a conseguir mucha persecución porque creen que cualquier lanzamiento puede pasar por la zona de strike. He tenido un gran control de mis lanzamientos en las últimas dos salidas y creo que esa es una de las claves que me han permitido tener buenas aperturas", dijo Suárez.

Es la tercera vez en su trayectoria en MLB que el criollo consiguen al menos 10 juegos ganados en una temporada. La figura de los Phillies atraviesa por una presentación notable con marca de 10 triunfos y seis reveses, WHIP de 1.13, 122 ponches y una efectividad de 3.07.