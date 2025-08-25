Estos son los lanzadores venezolanos para la jornada de este 25 de agosto

Suscríbete a nuestros canales

Inicia la última semana de agosto en la presente temporada de las Grandes Ligas y un venezolano tendrá protagonismo en la jornada de este lunes por la noche. Eduardo Rodríguez será el encargado de subirse en el montículo por los Cascabeles de Arizona en la venidera cartelera.

El venezolano ha tenido un remate notable en la segunda mitad de la campaña después de un comienzo irregular en 2025. El zurdo colecciona marca nivelada de dos victorias y dos reveses, 28 ponches y una efectividad de 4.69 en sus últimas siete presentaciones.

El nativo de Valencia buscará alcanzar su sexto triunfo en la actual temporada de MLB. Para ello, 'E-ROD' deberá contener a los Cerveceros de Milwaukee, que es el equipo con más juegos ganados en la presente edición de Las Mayores. El criollo abrirá una serie de tres desafíos contra la franquicia de la División Central de la Liga Nacional desde el American Family Field.

Eduardo Rodríguez vs Brewers

Los D-backs se encuentran en carrera por uno de los puestos de comodín en el viejo circuito, por lo que una buena presentación de Rodríguez en el montículo será crucial en las aspiraciones de Postemporada de Arizona. El equipo está a 5.5 juegos del tercer Wild Card previo a la jornada de este lunes.

El lanzador venezolano se enfrenta a Milwaukee por cuarta vez en su carrera en las Grandes Ligas. El experimentado posee récord negativo de 0-2, 15 ponches, cinco boletos, seis carreras permitidas y una efectividad de 2.60 en 17.1 innings lanzados.

Rodríguez llega a una nueva apertura con la posibilidad de mejorar su registros en la vigente campaña. La figura de los Cascabeles cuenta con marca de cinco triunfos y siete caídas, WHIP de 1.61, 115 abanicados y una ERA de 5.40 en 22 juegos iniciados.