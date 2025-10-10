Activan jornada veterinaria gratuita en Caracas ¿Cómo participar?

Suscríbete a nuestros canales

La Misión Nevado llevará a cabo una jornada veterinaria integral el próximo domingo 12 de octubre, en La Plaza La Candelaria, Caracas. La información fue difundida mediante su cuenta en Instagram oficial, donde precisaron los detalles de la actividad. Estas iniciativas forman parte de los esfuerzos gubernamentales para promover la protección de los animales, bajo la premisa "la capacidad de amar es infinita".

¿Cuáles son los servicios habilitados?

Los interesados podrán acudir con su mascota a partir de las 10:00 am y acceder a una variedad de servicios gratuitos que incluyen:

Consulta

Vacunación antirrábica

Desparasitación

Corte de uñas

De igual modo, podrán optar por la vacunación séxtuple y triple felina a bajo, para garantizar el bienestar de los animales. Será una oportunidad para realizar una adopción responsable de un perro o gato, según sus preferencias.

También, podrá adquirir artículos para el cuidado de su mascota gracias a la participación de la tienda Tinjaca que ofrecerá precios asequibles.

“¡Te esperamos!”, reza la convocatoria publicada en @MisiónNevadoOficial.

Jornada en el estado Zulia

El sábado 18 de octubre, los habitantes del estado Zulia podrán asistir a un operativo especial desarrollada por la misión animalista. La ubicación será en la cancha de usos múltiples Boyacá, entre Av. 41 y 42, calle Saúl Díaz y calle A de las Daras, municipio Lagunillas.

En este sentido, podrán optar por diversos servicios, como: vacunación antirrábica, desparasitación, charlas, emprendedores y concursos. Quienes deseen cancelar a la vacunación séxtuple y triple felina deberán comunicarse directamente al número telefónico (0412) 460-50-12.