Misión Nevado anuncia jornada de atención veterinaria integral en Caracas (+Detalles)

La información fue compartida mediante la cuenta oficial en Instagram @NevadoCaracas

Por Meridiano

Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 06:17 pm
Misión Nevado anuncia jornada de atención veterinaria integral en Caracas (+Detalles)
Foto: Referencial / Cortesía
La Misión Nevado anunció una jornada veterinaria integral en la Plaza La Candelaria, el próximo domingo 14 de septiembre. La información fue difundida mediante sus redes sociales oficiales, donde precisaron los detalles de la actividad. En este sentido, los dueños de mascotas podrán disfrutar de varios servicios gratuitos, incluyendo:

  • Consulta

  • Vacunación antirrábica

  • Desparasitación

  • Corte de uñas

De igual modo, podrán acceder a la vacunación séxtuple y triplefelina a bajo costo.

 

Servicios adicionales

Será una ocasión ideal para adquirir productos y artículos para el cuidado y bienestar de las mascotas, gracias a la participación de la tienda Tinjaca.  También, realizarán adopciones para garantizarle un hogar amoroso y responsable a los peludos.

Recomendaciones

  • Al asistir, el personal autorizado le solicitará una serie de datos básicos para completar la data de Misión Nevado.

  • No deberá registrarse previamente para acudir a la convocatoria en la ciudad capital.

  • Debe mantener las normas de higiene y limpieza, por lo que se exhorta a recoger los excrementos en el área.

  • Debe ser paciente y educado mientras espera su turno. Recuerde que estas actividades pueden tener una alta demanda y se invita a llegar a tempranas horas de la mañana.

  • Para obtener mayor información puede ingresar directamente en las redes sociales de Misión Nevado.

Sabado 13 de Septiembre de 2025
