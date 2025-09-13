Misión Nevado anuncia jornada de atención veterinaria integral en Caracas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Misión Nevado anunció una jornada veterinaria integral en la Plaza La Candelaria, el próximo domingo 14 de septiembre. La información fue difundida mediante sus redes sociales oficiales, donde precisaron los detalles de la actividad. En este sentido, los dueños de mascotas podrán disfrutar de varios servicios gratuitos, incluyendo:

Consulta

Vacunación antirrábica

Desparasitación

Corte de uñas

De igual modo, podrán acceder a la vacunación séxtuple y triplefelina a bajo costo.

Servicios adicionales

Será una ocasión ideal para adquirir productos y artículos para el cuidado y bienestar de las mascotas, gracias a la participación de la tienda Tinjaca. También, realizarán adopciones para garantizarle un hogar amoroso y responsable a los peludos.

Recomendaciones