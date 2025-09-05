Misión Nevado despliega jornada de atención veterinaria ¿Cuándo y dónde?

La Misión Nevado activará una jornada de atención integral veterinaria el próximo domingo 7 de septiembre, en el Parque Los Caobos (Caracas). La información fue difundida mediante sus cuentas oficiales en redes sociales, donde precisaron que los dueños de mascotas podrán acceder a una variedad de servicios gratuitos, entre estos:
Consulta
Desparasitación
Vacunación antirrábica
Corte de uñas
Los interesados podrán acudir desde las 10:00 am e inclusive hacer una adopción responsable. También, será propicio para adquirir artículos destinados al bienestar animal a precios asequibles de la Tienda Tinjacá.
Asimismo, estará habilitada la vacunación sextuple y triplefelina a bajos costos, para preservar la salud de los peludos.
Información adicional
Esta jornada esta dirigida a dueños de perros y gatos que deseen optar por servicios gratuitos para garantizar el cuidado de los animales.
Deben presentarse en la ubicación durante el horario establecido y asegurar su cupo en la actividad.
Al ser atendidos deberán proporcionar unos datos simples solicitados por el personal autorizado de Misión Nevado.
Deben mantener la paciencia y compostura mientras esperan en el área.
Recuerde que es fundamental conservar las medidas de higiene, por lo que deberá recoger los excrementos de sus mascotas.