Misión Nevado despliega jornada de atención veterinaria ¿Cuándo y dónde?

La información fue difundida mediante sus cuentas oficiales en redes sociales

Por Meridiano

Viernes, 05 de septiembre de 2025 a las 12:32 pm
Misión Nevado despliega jornada de atención veterinaria ¿Cuándo y dónde?
Foto: Referencial / Cortesía
La Misión Nevado activará una jornada de atención integral veterinaria el próximo domingo 7 de septiembre, en el Parque Los Caobos (Caracas). La información fue difundida mediante sus cuentas oficiales en redes sociales, donde precisaron que los dueños de mascotas podrán acceder a una variedad de servicios gratuitos, entre estos:

  • Consulta

  • Desparasitación

  • Vacunación antirrábica

  • Corte de uñas

Los interesados podrán acudir desde las 10:00 am e inclusive hacer una adopción responsable. También, será propicio para adquirir artículos destinados al bienestar animal a precios asequibles de la Tienda Tinjacá.

Asimismo, estará habilitada la vacunación sextuple y triplefelina a bajos costos, para preservar la salud de los peludos.

Información adicional

  • Esta jornada esta dirigida a dueños de perros y gatos que deseen optar por servicios gratuitos para garantizar el cuidado de los animales.

  • Deben presentarse en la ubicación durante el horario establecido y asegurar su cupo en la actividad.

  • Al ser atendidos deberán proporcionar unos datos simples solicitados por el personal autorizado de Misión Nevado.

  • Deben mantener la paciencia y compostura mientras esperan en el área.

  • Recuerde que es fundamental conservar las medidas de higiene, por lo que deberá recoger los excrementos de sus mascotas.

Viernes 05 de Septiembre de 2025
