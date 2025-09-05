Misión Nevado despliega jornada de atención veterinaria ¿Cuándo y dónde?

Suscríbete a nuestros canales

La Misión Nevado activará una jornada de atención integral veterinaria el próximo domingo 7 de septiembre, en el Parque Los Caobos (Caracas). La información fue difundida mediante sus cuentas oficiales en redes sociales, donde precisaron que los dueños de mascotas podrán acceder a una variedad de servicios gratuitos, entre estos:

Consulta

Desparasitación

Vacunación antirrábica

Corte de uñas

Los interesados podrán acudir desde las 10:00 am e inclusive hacer una adopción responsable. También, será propicio para adquirir artículos destinados al bienestar animal a precios asequibles de la Tienda Tinjacá.

Asimismo, estará habilitada la vacunación sextuple y triplefelina a bajos costos, para preservar la salud de los peludos.

Información adicional