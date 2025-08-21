Servicios

Misión Nevado activará jornada veterinaria integral en Caracas (+Detalles)

Los asistentes podrán acceder a una amplia variedad de servicios, incluyendo inmunizaciones antirrábica 

Por Meridiano

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 01:56 pm
Foto: Referencial / Cortesía
La Misión Nevado activará una jornada de atención integral para las mascotas el próximo domingo 24 de agosto, en el parque Los Caobos, Caracas. En este sentido, la actividad iniciará a las 10:00 am y ofrecerá a los asistentes una amplia variedad de servicios gratuitos, incluyendo inmunizaciones. La información fue difundida mediante su cuenta en Instagram @NevadoCaracas, donde precisaron todos los detalles.

¿Cuáles son los servicios habilitados?

Los dueños de perros y gatos podrán disfrutar de una amplia variedad de servicios, tales como:

  • Consulta veterinaria

  • Desparasitación

  • Vacunación antirrábica

  • Corte de uñas

De igual modo, podrán realizar una adopción responsable en el lugar, cumpliendo con un proceso sencillo.

Vacunación a bajo costo

Asimismo, quienes deseen proteger la salud de sus mascotas podrán solicitar las siguientes inmunizaciones a bajo costo:

  • Vacunación séxtuple: Previene enfermedades como resfriado, hepatitis, parvovirus, parainfluenza y algunas cepas de leptospirosis.

  • Vacunación triple-felina:  Combate las posibles infecciones virales como la panleucopenia felina, rinotraqueítis viral y la calicivirosis.

Para garantizar el bienestar de los caninos y felinos podrán adquirir productos y artículos a precios solidarios de la tienda Tinjaca durante la jornada.

Recomendaciones

  • Pueden acudir al parque Los Caobos con anticipación porque será atendidos por orden de llegada.

  • Los asistentes deberán mantener el silencio en el área, mientras esperan su turno.

  • La mayoría de los servicios son gratuitos. Para acceder a estos, deberá proporcionar algunos datos tanto personales como de la mascota.

  • Es fundamental conservar la higiene y la limpieza de los espacios naturales. Recuerde recoger los excrementos de sus animales.

  • Los presentes deberán tener una actitud respetuosa y ser pacientes durante su estadía en el parque.

  • Estas iniciativas están destinadas a las mascotas de compañía, para preservar su salud y cuidado. 

  • Para mayor información puede ingresar a las redes sociales de Misión Nevado, donde difunden las novedades sobre actividades y jornadas especiales a nivel nacional.

Jueves 21 de Agosto de 2025
