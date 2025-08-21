Misión Nevado activará jornada veterinaria integral en Caracas (+Detalles)

La Misión Nevado activará una jornada de atención integral para las mascotas el próximo domingo 24 de agosto, en el parque Los Caobos, Caracas. En este sentido, la actividad iniciará a las 10:00 am y ofrecerá a los asistentes una amplia variedad de servicios gratuitos, incluyendo inmunizaciones. La información fue difundida mediante su cuenta en Instagram @NevadoCaracas, donde precisaron todos los detalles.
¿Cuáles son los servicios habilitados?
Los dueños de perros y gatos podrán disfrutar de una amplia variedad de servicios, tales como:
-
Consulta veterinaria
-
Desparasitación
-
Vacunación antirrábica
-
Corte de uñas
De igual modo, podrán realizar una adopción responsable en el lugar, cumpliendo con un proceso sencillo.
Vacunación a bajo costo
Asimismo, quienes deseen proteger la salud de sus mascotas podrán solicitar las siguientes inmunizaciones a bajo costo:
-
Vacunación séxtuple: Previene enfermedades como resfriado, hepatitis, parvovirus, parainfluenza y algunas cepas de leptospirosis.
-
Vacunación triple-felina: Combate las posibles infecciones virales como la panleucopenia felina, rinotraqueítis viral y la calicivirosis.
Para garantizar el bienestar de los caninos y felinos podrán adquirir productos y artículos a precios solidarios de la tienda Tinjaca durante la jornada.
Recomendaciones
-
Pueden acudir al parque Los Caobos con anticipación porque será atendidos por orden de llegada.
-
Los asistentes deberán mantener el silencio en el área, mientras esperan su turno.
-
La mayoría de los servicios son gratuitos. Para acceder a estos, deberá proporcionar algunos datos tanto personales como de la mascota.
-
Es fundamental conservar la higiene y la limpieza de los espacios naturales. Recuerde recoger los excrementos de sus animales.
-
Los presentes deberán tener una actitud respetuosa y ser pacientes durante su estadía en el parque.
-
Estas iniciativas están destinadas a las mascotas de compañía, para preservar su salud y cuidado.
-
Para mayor información puede ingresar a las redes sociales de Misión Nevado, donde difunden las novedades sobre actividades y jornadas especiales a nivel nacional.