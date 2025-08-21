Misión Nevado activará jornada veterinaria integral en Caracas (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Misión Nevado activará una jornada de atención integral para las mascotas el próximo domingo 24 de agosto, en el parque Los Caobos, Caracas. En este sentido, la actividad iniciará a las 10:00 am y ofrecerá a los asistentes una amplia variedad de servicios gratuitos, incluyendo inmunizaciones. La información fue difundida mediante su cuenta en Instagram @NevadoCaracas, donde precisaron todos los detalles.

¿Cuáles son los servicios habilitados?

Los dueños de perros y gatos podrán disfrutar de una amplia variedad de servicios, tales como:

Consulta veterinaria

Desparasitación

Vacunación antirrábica

Corte de uñas

De igual modo, podrán realizar una adopción responsable en el lugar, cumpliendo con un proceso sencillo.

Vacunación a bajo costo

Asimismo, quienes deseen proteger la salud de sus mascotas podrán solicitar las siguientes inmunizaciones a bajo costo:

Vacunación séxtuple: Previene enfermedades como resfriado, hepatitis, parvovirus, parainfluenza y algunas cepas de leptospirosis.

Vacunación triple-felina: Combate las posibles infecciones virales como la panleucopenia felina, rinotraqueítis viral y la calicivirosis.

Para garantizar el bienestar de los caninos y felinos podrán adquirir productos y artículos a precios solidarios de la tienda Tinjaca durante la jornada.

Recomendaciones