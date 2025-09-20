Nicky Jam viste con orgullo una camisa de este equipo de beisbol venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Caracas vivió una noche épica con la llegada del reggaetonero Nicky Jam al Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas. Fue una velada que también contó con la participación de los cantantes Ciscoh, Adso y Altafulla.

Desde tempranas horas del sábado 19 de septiembre, los fanáticos venezolanos pisaron el imponente recinto a la espera de lo que sería una noche de perreo intenso. Tras escuchar los éxitos de los artistas locales y del costeño como invitado especial, el neoyorkino retumbó en toda La Rinconada.

Pasadas las 12 de la noche el estadounidense saltó a la tarima y lo hizo vestido con una camisa que nadie esperaba, lo que aumentó la euforia del público.

Nicky Jam / Foto: Black Media Venezuela

Nicky Jam RUGIÓ en el Monumental

¡Sí, tal como lo imaginabas! El intérprete de "Travesuras" se presentó con una camisa de nada más y nada menos que de Leones del Caracas, exacto, el dueño del estadio en el que se presentaba.

Aunque Nicky no emitió comentario alguno sobre el equipo criollo, está más que claro que sabe cuál es el rey de la capital, lo que lo conecta aún más con Venezuela, país al que también aprovechó de dedicarle unas palabras.

“Desde pequeño veía a los boricuas que venían para acá a hacer show, yo veía Sábado Sensacional y todos estos programas y yo decía: ‘wow, qué energía tiene esta gente en Venezuela’. Nunca pensé que yo iba a ser parte de esa energía tan bonita”, expresó.

Nicky Jam / Foto: Jon Quevedo

Una noche 'a lo Cangri'

Un show que empezó con "Te robaré", dejó sin aliento a más de uno cuando el reggaetonero de 44 años interpretó sus más grandes éxitos que incluyeron íconos del reggaetón en colaboraciones y en solitario.

El también recordado 'Cangri' trajo a su show temas como: "Qué más pues remix", "Te boté", "Travesuras", "Amanece", entre otros. El espectáculo se extendió hasta la 1:50 de la mañana y dejó contentos a todos los asistentes.