Inicia pago para adultos mayores este lunes 22 de septiembre ¿Cuál es el monto?

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 22 de septiembre comenzó el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica, dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), cuyo monto es de 7.800 bolívares equivalentes a 46,84 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Foto: Referencial / Cortesía

Los beneficiarios serán notificados con un mensaje de texto proveniente del número 3532 o 67373 que les llegará a sus equipos móviles. Después, deben ingresar a su cuenta de Patria para aceptar los recursos, específicamente en la sección de "Protección Social" y luego en "monedero".

¿Cómo cobrar el Bono Contra la Guerra Económica?

El proceso es muy fácil y rápido, solo deberás realizar unos pasos desde la billetera digital:

Inicia sesión en el portal web de Patria. Ubica la sección de “Monedero” y pulsa la opción de “retiro de fondos”. Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos. Haz clic en “confirmar” y después “aceptar”. El sistema validará la operación como exitosa. Corrobora el abono en tu cuenta bancaria y “listo”.

Otros pagos

De igual modo, este sector priorizado de la población está recibiendo la pensión correspondiente al mes de octubre en sus cuentas bancarias. El monto es de 130 bolívares, igual que el salario mínimo vigente en Venezuela. A continuación, te proporcionamos un listado de las instituciones financieras que ya han liberado los fondos:

Banco de Venezuela

Banco Digital de Trabajadores

Mercantil

Banco Fondo Común

Bancaribe

Banco Nacional de Crédito

Banco del Tesoro

Bancamiga

100% Banco