Sistema Patria deposita un bono para estos beneficiarios ¿Cuál es el monto?

El jueves 18 de septiembre, el Sistema Patria comenzó la entrega del bono social denominado “Movimiento Somos Venezuela”, destinado a los brigadistas que residen en Venezuela. A través de sus redes sociales, detallaron que el monto del beneficio es de 832,50 bolívares equivalentes a 5 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto proveniente del número 3532 o 67373. De igual modo, pueden corroborar la acreditación desde la aplicación móvil veMonedero. Después, deben acceder a su cuenta de Patria, en la sección de “protección social” ubicar el “monedero” para transferir los recursos a sus cuentas bancarias.
Los usuarios deben esperar la distribución de los fondos, los cuales serán asignados de manera gradual y directa.
¿Cómo cobrar el bono Movimiento Somos Venezuela?
Inicia sesión en la Plataforma de Patria: Emplea tus credenciales.
Acepta el bono: En la sección de “Protección social” debe visualizar la imagen correspondiente al subsidio y hacer clic en “aceptar”.
Dirígete al monedero: En el menú principal ubica el campo de “monedero” para corroborar el monto.
Traspasa los fondos: Pulsa la opción de “retiro de fondos”.
Configura la transferencia: Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
Finaliza la operación: Verifica los datos bancarios, presiona “continuar” y “acepta” para concluir el proceso exitosamente.
Bonos activos y pagando este viernes 19 de septiembre
Actualmente, la Plataforma Patria está depositando los siguientes estipendios:
Contra la Guerra Económica: Para pensionados del sector público, quienes cobran 17.472 bolívares.
Beca Enseñanza Media: Para los estudiantes del ciclo básico y diversificado, quienes perciben 555 bolívares.
Parto Humanizado: Para las mujeres gestantes, las cuales obtienen 1.100 bolívares.