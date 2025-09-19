Sistema Patria deposita un bono para estos beneficiarios ¿Cuál es el monto?

Suscríbete a nuestros canales

El jueves 18 de septiembre, el Sistema Patria comenzó la entrega del bono social denominado “Movimiento Somos Venezuela”, destinado a los brigadistas que residen en Venezuela. A través de sus redes sociales, detallaron que el monto del beneficio es de 832,50 bolívares equivalentes a 5 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Foto: Canal Patria Digital en Telegram

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto proveniente del número 3532 o 67373. De igual modo, pueden corroborar la acreditación desde la aplicación móvil veMonedero. Después, deben acceder a su cuenta de Patria, en la sección de “protección social” ubicar el “monedero” para transferir los recursos a sus cuentas bancarias.

Los usuarios deben esperar la distribución de los fondos, los cuales serán asignados de manera gradual y directa.

¿Cómo cobrar el bono Movimiento Somos Venezuela?

Inicia sesión en la Plataforma de Patria: Emplea tus credenciales.

Acepta el bono: En la sección de “Protección social” debe visualizar la imagen correspondiente al subsidio y hacer clic en “aceptar”.

Dirígete al monedero: En el menú principal ubica el campo de “monedero” para corroborar el monto.

Traspasa los fondos: Pulsa la opción de “retiro de fondos”.

Configura la transferencia: Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.

Finaliza la operación: Verifica los datos bancarios, presiona “continuar” y “acepta” para concluir el proceso exitosamente.

Bonos activos y pagando este viernes 19 de septiembre

Actualmente, la Plataforma Patria está depositando los siguientes estipendios: