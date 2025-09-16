Sistema Patria: Inicia el pago del bono Contra la Guerra Económica para jubilados (+Monto)

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno venezolano inició la entrega del bono Contra la Guerra Económica correspondiente a este mes de septiembre, destinado a los jubilados de la administración pública.

A través de la plataforma Patria, se acreditará un monto de 17.472,00 bolívares. Asimismo, el depósito de este beneficio se hará de manera escalonada a lo largo de la semana, con el fin de garantizar que todos los beneficiarios reciban el pago en sus monederos digitales.

Además, se informó que los pensionados del IVSS también recibirán este ingreso en los próximos días, por lo que es recomendable revisar el saldo en la plataforma de manera frecuente.

Pasos para garantizar el cobro del bono Contra la Guerra Económica

Para recibir correctamente el bono, el Sistema Patria recuerda a los beneficiarios seguir algunos pasos importantes:

Mantener actualizados los datos del núcleo familiar.

Tener una cuenta bancaria activa vinculada a la plataforma.

Confirmar teléfono y correo electrónico registrados.

Participar en las encuestas socioeconómicas habilitadas.

Prevención de estafas en el Sistema Patria

Las autoridades advirtieron sobre intentos de fraude relacionados con bonos y ayudas sociales. Recomiendan:

No compartir información en enlaces desconocidos.

Verificar cualquier pago directamente en Patria.org.ve.

Ignorar mensajes sospechosos que prometan premios o créditos falsos.

Consultar solo los canales oficiales de comunicación del sistema.

Para evitar confusiones, los beneficiarios deben mantenerse informados mediante las cuentas oficiales de Patria Digital en Telegram, Instagram y WhatsApp, allí se publican de manera oportuna los montos, fechas y novedades sobre los programas sociales.