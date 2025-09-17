Sistema Patria inicia bono para estos beneficiarios ¿Cuál es el monto?

Recientemente, el Sistema Patria inició el pago del bono “Corresponsabilidad y Formación”, destinado a trabajadores de la administración pública. El monto es de 17.760 bolívares equivalentes a 109,71 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). La información fue difundida mediante las redes sociales oficiales y sus canales aliados.
La distribución se efectuará de manera gradual y directa a los usuarios registrados correctamente en la plataforma digital. En este sentido, los beneficiarios serán notificados a través de un mensaje de texto proveniente del número 3532 o 67373. Además, pueden verificar la acreditación en la aplicación veMonedero.
El estipendio será depositado en el monedero y deben aceptarlo en la sección de “protección social”. Luego, transferir los fondos a sus cuentas bancarias. Para realizar este proceso tienen un plazo máximo de 15 días.
¿Cómo cobrar el bono de Corresponsabilidad y Formación?
Al recibir el mensaje de confirmación, los usuarios deben llevar a cabo un procedimiento simple. A continuación, te brindamos una guía detallada con el paso a paso:
-
Inicia sesión en el portal web de Patria.
-
Ubica la sección de “Monedero” y pulsa la opción de “retiro de fondos”.
-
Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos.
-
Haz clic en “confirmar” y después “aceptar”.
-
El sistema validará la operación como exitosa.
-
Corrobora el abono en tu cuenta bancaria y “listo”.
Recomendaciones
-
Para aumentar las probabilidades de obtener los bonos gubernamentales debes mantener tu perfil actualizado.
-
Renueva tu contraseña de seguridad cada 180 días. Debe contener números, mayúsculas, minúsculas y caracteres especiales.
-
Es imprescindible responder las encuestas sobre servicios, mercado y bolsa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
-
Agrega a los integrantes del núcleo familiar, incluyendo sus números de cédulas o fechas de nacimiento.
-
Añade a los niños o jóvenes en formación académica en la sección de "escolaridad" para recibir los bonos estudiantiles.
-
Ingresa en la plataforma digital durante el horario de atención, de lunes a sábado, desde las 6:00 am hasta las 9:59 pm.
-
Realiza diversas operaciones desde el sistema, ya sea pago de servicios, transferencias de terceros o uso del cupo de gasolina subsidiada.