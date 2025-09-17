Sistema Patria inicia bono para estos beneficiarios ¿Cuál es el monto?

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, el Sistema Patria inició el pago del bono “Corresponsabilidad y Formación”, destinado a trabajadores de la administración pública. El monto es de 17.760 bolívares equivalentes a 109,71 dólares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). La información fue difundida mediante las redes sociales oficiales y sus canales aliados.

Canal Patria Digital en Telegram / Cortesía

La distribución se efectuará de manera gradual y directa a los usuarios registrados correctamente en la plataforma digital. En este sentido, los beneficiarios serán notificados a través de un mensaje de texto proveniente del número 3532 o 67373. Además, pueden verificar la acreditación en la aplicación veMonedero.

El estipendio será depositado en el monedero y deben aceptarlo en la sección de “protección social”. Luego, transferir los fondos a sus cuentas bancarias. Para realizar este proceso tienen un plazo máximo de 15 días.

¿Cómo cobrar el bono de Corresponsabilidad y Formación?

Al recibir el mensaje de confirmación, los usuarios deben llevar a cabo un procedimiento simple. A continuación, te brindamos una guía detallada con el paso a paso:

Inicia sesión en el portal web de Patria. Ubica la sección de “Monedero” y pulsa la opción de “retiro de fondos”. Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos. Haz clic en “confirmar” y después “aceptar”. El sistema validará la operación como exitosa. Corrobora el abono en tu cuenta bancaria y “listo”.

Foto: Referencial / Cortesía

Recomendaciones