El Sistema Patria pagará estos bonos del 15 al 20 de septiembre ¿Quiénes son los beneficiarios?

Los beneficiarios recibirán notificaciones del número 3532 o 67373 de Patria

Por Meridiano

Sabado, 13 de septiembre de 2025 a las 12:13 pm
El Sistema Patria pagará estos bonos del 15 al 20 de septiembre ¿Quiénes son los beneficiarios?
El Sistema Patria continúa la entrega de bonos para diferentes sectores vulnerables de la población. De este modo, el Gobierno Nacional garantiza la protección social, respaldando a los venezolanos mediante compensaciones económicas que les permiten adquirir productos de la canasta básica, pagar servicios, recargar líneas telefónicas o hacer uso del cupo mensual de gasolina subsidiada.

Desde el 13 al 20 de septiembre, serán depositados los siguientes subsidios en el monedero:

  • Movimiento Somos Venezuela: Para los brigadistas que residen en el país. El monto es de 810,10 bolívares.

  • Ingreso de Guerra Económica: Para los jubilados de la administración pública. El monto es de 112 dólares indexados equivalentes a 17.417 bolívares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

¿Cómo saber si fui beneficiado?

Los beneficiarios recibirán notificaciones del número 3532 o 67373 de Patria. Después, deben acceder a su cuenta y en la sección de monedero pueden transferir los fondos a sus cuentas bancarias. Para realizar este proceso disponen de 15 días.

También, pueden corroborar al abono directamente en la aplicación veMonedero, la cual está habilitada para Android o Iphone. 

Es importante mencionar que la distribución se efectuara de manera gradual y directa, para quienes estén correctamente registrados en la plataforma digital. 

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?

El procedimiento para cobrar los bonos del Sistema Patria es sencillo, fácil y rápido. Para ello, te brindamos una guía con el paso a paso:

  1. Accede al portal web de Patria

  2. Selecciona el campo de monedero

  3. Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos

  4. Haz clic en “continuar” y luego en “aceptar”

  5. El sistema validará la operación como exitosa.

Para mayor información puedes ingresar en las redes sociales de Patria o verificar los canales aliados, donde difunden los detalles sobre la asignación de programas, beneficios y misiones sociales.

Sabado 13 de Septiembre de 2025
Servicios