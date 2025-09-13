El Sistema Patria pagará estos bonos del 15 al 20 de septiembre ¿Quiénes son los beneficiarios?

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria continúa la entrega de bonos para diferentes sectores vulnerables de la población. De este modo, el Gobierno Nacional garantiza la protección social, respaldando a los venezolanos mediante compensaciones económicas que les permiten adquirir productos de la canasta básica, pagar servicios, recargar líneas telefónicas o hacer uso del cupo mensual de gasolina subsidiada.

Desde el 13 al 20 de septiembre, serán depositados los siguientes subsidios en el monedero:

Movimiento Somos Venezuela: Para los brigadistas que residen en el país. El monto es de 810,10 bolívares.

Ingreso de Guerra Económica: Para los jubilados de la administración pública. El monto es de 112 dólares indexados equivalentes a 17.417 bolívares, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cómo saber si fui beneficiado?

Los beneficiarios recibirán notificaciones del número 3532 o 67373 de Patria. Después, deben acceder a su cuenta y en la sección de monedero pueden transferir los fondos a sus cuentas bancarias. Para realizar este proceso disponen de 15 días.

También, pueden corroborar al abono directamente en la aplicación veMonedero, la cual está habilitada para Android o Iphone.

Es importante mencionar que la distribución se efectuara de manera gradual y directa, para quienes estén correctamente registrados en la plataforma digital.

Foto: Referencial / Cortesía

¿Cómo cobrar los bonos de la Patria?

El procedimiento para cobrar los bonos del Sistema Patria es sencillo, fácil y rápido. Para ello, te brindamos una guía con el paso a paso:

Accede al portal web de Patria Selecciona el campo de monedero Elige el monedero de origen, monto y destino de los fondos Haz clic en “continuar” y luego en “aceptar” El sistema validará la operación como exitosa.

Para mayor información puedes ingresar en las redes sociales de Patria o verificar los canales aliados, donde difunden los detalles sobre la asignación de programas, beneficios y misiones sociales.