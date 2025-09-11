Sistema Patria deposita el Ingreso Contra la Guerra Económica ¿Quiénes lo cobran?

Suscríbete a nuestros canales

En la tarde de este 11 de septiembre, el Sistema Patria inició el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica, destinado a los trabajadores de la Administración Pública. El monto fue revelado a través de sus redes sociales oficiales y es de 18.720 bolívares, los cuales serán depositados directamente en el monedero.

Foto: Canal de Telegram Info Patria Digital

Los beneficiarios recibirán notificaciones vía mensajería de texto del número 3532 o 67373. Después, deberán aceptar el subsidio y transferir los recursos a sus cuentas bancarias. La distribución será gradual y escalonada, en el marco de la protección social.

Cronograma de pagos

Basándose en el historial de pagos, durante el mes de septiembre otros grupos recibirán los fondos. A continuación, te lo detallamos:

Personal jubilado que no recibe Cestaticket: Les corresponde el miércoles 17 de septiembre y el monto será de 112 dólares indexados, según la tasa de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).

Pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) y Amor Mayor: La fecha de entrega probable es el lunes 22 de septiembre y el monto será de 50 dólares indexados.

¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?

Al recibir el mensaje de confirmación de pagos, los beneficiarios deben realizar un procedimiento simple, que incluye lo siguientes pasos:

Accede al portal web de Patria con tus respectivas credenciales. Pulsa la sección de monedero y la opción de “retiro de fondos”. Selecciona el monedero de origen, monto y destino de los fondos. Presiona “continuar” y luego “aceptar” El Sistema validará la operación como exitosa.

Foto: Referencial / Cortesía

Información adicional

La Plataforma Patria está habilitada desde las 6:00 am hasta las 9:59 pm, de lunes a viernes.

Los usuarios tienen un plazo máximo de 15 días para aceptar los bonos, subsidios y estipendios.

Es fundamental ingresar constantemente en el perfil de Patria para ser considerado un usuario activo y aumentar las probabilidades de recibir los bonos gubernamentales.

Para obtener mayor información debe ingresar en las redes sociales de Patria, donde difunden las fechas de asignación, monto y beneficiarios.