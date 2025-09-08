Billetera de Patria: Bonos que depositarán del 8 al 13 de septiembre ¿Quienes lo reciben?

Suscríbete a nuestros canales

El Sistema Patria continúa la distribución de pagos para diferentes sectores de la población venezolana, en cumplimiento de las directrices gubernamentales. Estas asignaciones económicas representan un apoyo fundamental para las familias venezolanas, las cuales pueden cubrir gastos alimenticios, recargar operadoras telefónicas, pagar servicios y hacer uso del cupo de gasolina subsidiada.

Foto: Referencial / Cortesía

Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto proveniente del número 3533 o 67373. De igual modo, pueden verificar el abono desde la aplicación veMonedero, habilitada para Android y Iphone.

Como es habitual, la entrega se realizará de manera gradual y directa. Los fondos serán depositados en el monedero y los usuarios podrán transferirlos a sus cuentas bancarias. Para ello, disponen de un plazo máximo de 15 días o de lo contrario serán eliminados.

Bonos que depositarán del 8 al 13 de septiembre

Del 8 al 13 de septiembre, los usuarios recibirán varias compensaciones económicas, en el marco de la protección social:

Bono Único Familiar: Agrupa a los integrantes de los programas Economía Familiar, Parto Humanizado, Lactancia Materna, 100% Escolaridad y José Gregorio Hernández. El monto es de 2.200 bolívares.

Bono Complementario: Para los beneficiarios del Bono Único Familiar. El monto es de 740,40 y 1.480 bolívares.

Beca Universitaria: Para los estudiantes en formación académica del nivel superior. El monto es de 840,60 bolívares.

Beca Enseñanza Media: Para los estudiantes del ciclo básico y diversificado. El monto es de 566,60 bolívares.

100% Amor Mayor: Para las personas de la tercera edad. El monto es de 130 bolívares.

Nota: Los montos reflejados pueden experimentar un incremento por parte del Ejecutivo Nacional.

¿Cómo cobrar los bonos del Sistema Patria?