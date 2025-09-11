Eduardo Serrano y sus hitos televisivos que enamoraron al público

Suscríbete a nuestros canales

Eduardo Serrano, nombre sinónimo de galán y talento en la televisión venezolana, dejó una huella imborrable en más de cincuenta años de carrera.

A sus 82 años, lejos de apagarse, sus papeles siguen resonando con fuerza en la memoria colectiva. A continuación, repasaremos los triunfos más emblemáticos que ratificaron la leyenda de este actor que, conquistó pantallas y el corazón de los venezolanos hasta su último día.

"Las Amazonas" y la época dorada de Eduardo Serrano

Sin duda, uno de los grandes hitos del fallecido actor fue “Las Amazonas” (1985). Producida por Venevisión y escrita por César Miguel Rondón, esta telenovela marcó no solo su carrera, sino también un antes y después en la televisión criolla.

El caraqueño protagonizó junto a Hilda Carrero una historia que combinó pasión, intriga y belleza escénica; motivos de sobran para ser recordada a décadas de su estreno.

Fue tal el impacto de “Las Amazonas” que años después volvió a transmitirse, resucitando esos recuerdos intensos para la audiencia y recordándonos por qué Eduardo ocupó y ocupará un lugar en la historia de la industria del entretenimiento venezolano.

Novelas que encendieron pasiones

Otros hits que catapultaron la fama de Serrano incluyen “Emilia” de 1979, donde brilló junto a Elluz Peraza y, “La Mujer Perfecta” en 2010. En esta última, interpretó un psiquiatra que se enamora de una mujer mucho más joven.

¡Pero estas no son las únicas! Culebrones como: “La Zulianita”, “Marianela” y “La Heredera”, lo consolidaron como uno de los galanes más solicitados en América Latina. Su porte, su voz y esa presencia, se impusieron en personajes que se quedan en la memoria.

Más allá de Venezuela

Aunque su base fue venezolana, el actor rompió fronteras con proyectos internacionales. Telenovelas de la talla de “El rostro de la venganza”, “Los secretos de Lucía”, “Tómame o déjame” y “Anita no te rajes”, le permitieron entrar al mercado de Telemundo y ser visto en otros países.

En 2021, se unió al elenco de “La suerte de Loli”, otra producción de Telemundo en la que interpretó a Alonso Castro, padre de una antagonista clave.

La mañana del 11 de septiembre, Eduardo Serrano perdió la lucha contra el cáncer y partió de este mundo terrenal, pero, su legado seguirá vivo en la memoria y corazón de sus seguidores.