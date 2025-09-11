Fallece a los 30 años maquilladora y creadora de contenido venezolana

Suscríbete a nuestros canales

El miércoles 10 de septiembre se confirmó la muerte de la maquilladora venezolana Carolina Araque, a la edad de 30 años. A través de su perfil oficial de Instagram, compartieron la dolorosa noticia con la bonita comunidad de seguidores que había logrado.

Duro adiós

“Nuestra Caro partió, pero su luz sigue con nosotros. De corazón, gracias por acompañarnos en este camino. La huella de Caro queda para siempre con nosotros”, escribieron en la publicación que ha despertado múltiples comentarios de condolencias.

Aunque no han revelado de que falleció la joven que acumula 313 mil seguidores en Instagram, si extendieron palabras de agradecimiento al equipo médico del Hospital Luis Tisné Brousse en Chile, por la atención.

“Gracias también a todo el equipo médico por sus atenciones, por el gran apoyo y por el arduo trabajo que entregaron a Caro desde el primer día y hasta el final”, indicaron.

Caro no solo utilizaba las redes sociales para compartir los maquillajes que realizaba a sus clientas, sino también para promocionar productos y las importantes marcas para las que trabajada como L'Oréal Paris.

¿Qué tenía?

Hace semanas una amiga cercana a Carolina, había realizado un video pidiendo ayuda para el tratamiento que necesitaba la joven, resaltando que su estado era bastante crítico, ya que tenía un tumor muy grande en el útero, que había afectado sus órganos.

“Cuando estaban ayudando a Caro y estaba drenando encontraron una bacteria, está muy grave. Todo el diagnóstico es totalmente reservado con 48 horas de riesgo vital. Las próximas 48 horas serán clave para su evolución, y hoy su vida está en total riesgo vital”, dijo Isaaa Lovely.

También realizaron una rifa para pagar una cuidadora y costear todos los tratamientos que necesitaba Araque.