Alba Roversi recibe enorme sorpresa en Venezuela: "Las más esperadas"

Suscríbete a nuestros canales

Es de conocimiento público que la actriz Alba Roversi ha regresado a Venezuela para quedarse y vivir momentos únicos al lado de ese público que la vio nacer y crecer como artista. Desde hace semanas la eterna “Ligia Elena”, ha estado posteando en redes todos los momentos de amor que ha vivido con el público.

Gran emoción

Alba que el fin de semana estará realizando la popular obra “Monólogos de la Vagina”, posteó este miércoles 10 de septiembre un video de gran emoción por recibir en el balcón de su residencia a unas invitadas muy especiales.

Las guacamayas que adornan Caracas con sus plumas de colores y sonidos, llegaron para darle brillo a la increíble vista que tiene el apartamento de la criolla. Un momento de gran emoción, ya que Alba las alimenta con alpiste.

Entre saludos, palabras de amor y la gran bolsa de comida, la actriz no pudo contener la alegría de ver a las aves ruidosas en su casa. “La buena energía, la ley de atracción, llegaron las niñas, las más esperadas”, comentó en el clip.

Reacción

Los 1,3 millones de seguidores de la nacida el 14 de agosto de 1961, no dudaron en reaccionar al video, asegurando que las guacamayas, llegaron a su hogar para decirle “bienvenida a su tierra de nuevo”.

“Te están dando la bienvenida Alba”, “Esa energía a ti te sobra querida Alba. Bienvenida una vez más”, “Gran bendición mi Roversi”, son algunas de las opiniones.