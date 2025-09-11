De paseo a la victoria: El favorito de la R35 demuestra su poderío en el entrenamiento

Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 14 de septiembre de 2025 se efectuará la reunión número 35 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, una agenda de doce competencias, con dos pruebas selectivas, a la altura de la quinta carrera el XXII Clásico “Gelinotte” (GII) y acto seguido en la sexta competencia el XXII Clásico "Millard Ziadie” Grado II ambas pruebas en distancia de 1.400 metros.

Tapit´s Tale (Usa): La Rinconada Favoritos

En la cuarta carrera del ciclo de las no válidas, correrá el tordillo Tapit’s Tale (Usa), un presentado de Carlos Luis Uzcátegui que será conducido en esta ocasión por el jinete aprendiz Oliver Medina, saldrá por el puesto de partida número siete, en distancia de 1.300 metros, carrera especial para caballos nacionales e importados de 4 y 5 años, ganadores de 3 y 4 carreras.

Este ejemplar que hará su sexta presentación en La Rinconada es un hijo del semental Tapit en Verve’s Tale por Tale of Ekati, importado proveniente de Kentucky que en la arena de Coche ya acumula tres victorias con dos segundos lugares, representa los colores del Stud ‘Yellowstone”. El cincoañero usará los implementos La (Lengua Amarrada), Bz (Bozal), Cc (Casquilllos Correctivos), Gr (Gríngolas), M (Martingala).

Ajuste: Fijo Datos Contenido La Rinconada

El miércoles, 10 de septiembre, ejercitó 16,1 30,2 43,2 (600MTS) (EP) 55,4 2P 70,3/ 86,2// de paseo con remate de 13 con el jinete Jaime Lugo Jr., así lo dio a conocer la División de tomatiempos del INH en la cuenta X. Tapit´s Tale (Usa) es el primer favorito de la Gaceta Hípica.

Enemigos de la carrera