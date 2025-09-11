Hipismo

De paseo a la victoria: El favorito de la R35 demuestra su poderío en el entrenamiento

El caballo buscará su tercera victoria al hilo en el óvalo de La Rinconada

Por Gustavo Mosqueda
Jueves, 11 de septiembre de 2025 a las 11:03 am
De paseo a la victoria: El favorito de la R35 demuestra su poderío en el entrenamiento
Foto: José Antonio Aray
Suscríbete a nuestros canales

Este domingo 14 de septiembre de 2025 se efectuará la reunión número 35 en el Hipódromo Internacional La Rinconada, una agenda de doce competencias, con dos pruebas selectivas, a la altura de la quinta carrera el XXII Clásico “Gelinotte” (GII) y acto seguido en la sexta competencia el XXII Clásico "Millard Ziadie” Grado II ambas pruebas en distancia de 1.400 metros.

NOTAS RELACIONADAS

Tapit´s Tale (Usa): La Rinconada Favoritos

En la cuarta carrera del ciclo de las no válidas, correrá el tordillo Tapit’s Tale (Usa), un presentado de Carlos Luis Uzcátegui que será conducido en esta ocasión por el jinete aprendiz Oliver Medina, saldrá por el puesto de partida número siete, en distancia de 1.300 metros, carrera especial para caballos nacionales e importados de 4 y 5 años, ganadores de 3 y 4 carreras.

Este ejemplar que hará su sexta presentación en La Rinconada es un hijo del semental Tapit en Verve’s Tale por Tale of Ekati, importado proveniente de Kentucky que en la arena de Coche ya acumula tres victorias con dos segundos lugares, representa los colores del Stud ‘Yellowstone”. El cincoañero usará los implementos La (Lengua Amarrada), Bz (Bozal), Cc (Casquilllos Correctivos), Gr (Gríngolas), M (Martingala).

                                           

Ajuste: Fijo Datos Contenido La Rinconada   

El miércoles, 10 de septiembre, ejercitó 16,1 30,2 43,2 (600MTS) (EP) 55,4 2P 70,3/ 86,2// de paseo con remate de 13 con el jinete Jaime Lugo Jr., así lo dio a conocer la División de tomatiempos del INH en la cuenta X. Tapit´s Tale (Usa) es el primer favorito de la Gaceta Hípica.

Enemigos de la carrera

  1. First Time: Ganó en su más reciente en el tiro de 1.800 metros, para esta ocasión baja 500 metros y tratará de imponer su ritmo de carrera en punta, cuidado.
  2. Ekati King (Usa): Otro importado que va a su segunda presentación en La Rinconada y la yunta Aray-Márquez es de las más temibles, pendientes que de seguro va mejorar.

 

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto
Jueves 11 de Septiembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Hipismo