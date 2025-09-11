En el 5y6 hay una yegua que tiene el mejor ajuste de la semana de cara a la R35

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 14 de septiembre del 2025, el hipódromo La Rinconada verá cumplir la reunión número 35 de la temporada y la número dos del tercer meeting para jinetes y entrenadores con un 5y6 nacional activo desde la séptima de la tarde.

La yegua con el mejor ajuste del miércoles en La Rinconada

Dentro de los ejemplares que trabajaron en la arena del óvalo de Coche, se encuentra la importada tresañera Carolina D’Oro (Usa), presentada por el entrenador Freddy Petit y será montada en esta ocasión por el jockey profesional Johan Aranguren.

La nieta del semental Medaglia D’Oro debutó este año en La Rinconada el paso seis de julio del presente año y arribó en la quinta casilla con la monta de Winder Véliz a tan solo dos cuerpos de la ganadora de ese día Brawuaisa.

Para esta ocasión Carolina D’Oro (Usa) participará en la novena carrera, tercera válida, la cual se reservó para yeguas nacionales e importadas de tres, debutantes o no ganadoras en una distancia de 1.100 metros.

Los parciales que dejó en los cronómetros la potra castaña fueron de:

13,3 26,1 39,1 53,2 (800MTS) (EP) 69,1/ 2da vuelta, recta de enfrente, contenida y bien con remate de 14,1 con el mismo Johan Aranguren, informó la División de tomatiempos del INH en las hojas de ajustes publicadas en las cuentas oficiales de la institución en distintas redes sociales.

Otros favoritos de la carrera