Merecido: Este caballo logra el mejor ajuste y ahora es el favorito para el Clásico Millard Ziadie (G2)

La jornada hípica en el hipódromo La Rinconada continúa este domingo 14 de septiembre con la reunión número 35, como parte del tercer meeting de la presente temporada.

El público asistente disfrutará de la programación de 12 carreras, que incluye la edición 22 de los Clásicos: Gelinotte (G2) y Millard Ziadie (G2) ambos en distancia de 1.400 metros.

Rockville (USA): Clásico Millard Ziadie R35 La Rinconada Datos Hípicos

Justamente para cerrar la programación de la no válida, en la sexta competencia se va disputar precisamente el Clásico Millard Ziade (G2) para ejemplares de nacionales e importados de tres años, en distancia de 1.400 metros, con una nómina de ocho participantes más el nuevo premio especial adicional de 125 mil dólares.

Rockville (Usa), con la monta de Jhonathan Aray y presentado por Carlos Luis Uzcátegui para los colores del Stud Yellowstone por lo que saldrá por el puesto de pista 2, al mismo tiempo reaparece luego de 42 días sin correr. Además, es primer favorito de la revista con la mayor circulación del deporte hípico como lo es Gaceta Hípica.

Su última actuación en el óvalo de Coche fue en el Clásico My Own Business (G3), el pasado 3 de agosto pues se llevó la victoria con 5 1/4 cuerpos de ventaja, para dejar el crono de 73,1 en el recorrido 1.200 metros.

Ajuste: La Rinconada

El día miércoles 10 de septiembre, el pupilo importado de Uzcátegui ajustó 40’’1 para 600 metros, contenido, jinete echado para atrás publicado por la hoja de ejercicio de la División de Toma Tiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

