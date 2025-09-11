Juanes de luto: Se confirmó la muerte de su madre a los 95 años ¡Descansa en paz!

Suscríbete a nuestros canales

El cantante y compositor colombiano Juanes vive un doloroso momento en su vida, por la muerte de su madre Alicia Vásquez, a los 95 años. El equipo del intérprete de “La Camisa Negra”, fue quienes informaron la lamentable partida, afirmando que la señora murió el lunes 8 de septiembre en Medellín.

Mal momento

Indicaron que el artista de 53 años y su familia, atraviesa un dolor muy fuerte, por lo que pidieron respeto y tiempo. Recordemos que para Juanes su madre era una figura muy importante en su vida y carrera, al punto que le dedicó el tema “Para tu amor”, lanzada en el año 2005.

Igualmente, el artista tiene en uno de sus brazos tatuada la cara de su progenitora, de quien hasta el momento no se conoce de qué falleció, ya que ningún miembro de la familia ha dado declaraciones públicas sobre la difícil partida.

A través de las redes sociales seguidores del colombiano han escrito mensajes de condolencias en un momento tan devastador.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Doña Alicia Vásquez, madre de nuestro querido. Acompañamos con mucho cariño a él ya toda su familia en este difícil momento, enviándoles nuestras más sinceras condolencias y fuerza. (Club de fans del mundo unidos)”, escribió el club de fans de Chile.

Un amor único

En el internet existen muchas imágenes de Juanes derrochando amor con la señora, siempre con mirada de conexión, química y amor, que será muy difícil de superar para el ganador de múltiples Grammy Latino.

Hace algunos años Juan Esteban Aristizábal, nombre de pila del cantante, también pasó por un dolor similar por la muerte de su hermana, que permaneció en coma por más de 25 años, por complicaciones en el proceso de dar a luz.

“Era nuestra primera nieta, todo era una celebración familiar. Pero ese día, al entrar al hospital, encontré a mi mamá y a mi tía llorando. Ahí comenzó una historia que moldeó mi vida, mi familia y mi música”, reveló en una entrevista.