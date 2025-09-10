Harry Hernández nativo de Puerto Rico gana cuatro stakes en el festival de Minnesota

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado el hipódromo de Canterbury Park, ubicado en Minnesota, celebró una cartelera de 11 carreras, que incluyó seis stakes exclusivos para ejemplares nacidos y criados en el estado de Minnesota. Durante la edición 32 de este evento anual el jinete Harry Hernández, ganó cuatro carreras selectivas de las seis disputadas.

Harry Hernández sumó cuatro Stakes en Minnesota

El jinete puertorriqueño Harry Hernández, múltiple ganador de pruebas stakes en Estados Unidos, se lució este sábado en el hipódromo de Canterbury Park, ubicado en Minnesota, en la edición 32 del Festival de Carreras, exclusivo para ejemplares nacidos y criados en el Estado de Minnesota.

Harry Hernández, ganador de más de mil carreras en tierras del Tío Sam, es el jinete estrella de Canterbury Park. Este fin de semana ganó cuatro de las seis carreras de pura sangre del Festival de Campeones de Minnesota del sábado. La noche de carreras, en su 32.ª edición, contó con caballos criados en el estado.

Sus cuatro victorias consecutivas en stakes comenzaron cuando Cupids Crush repitió su victoria en el Campeonato de Césped Princess Elaine Distaff de $50,000. Hernández montó la yegua Cupid de 5 años para el entrenador Mac Robertson y Xtreme Racing Stables LLC, propiedad de Mike y Vicky McGowan.

La segunda victoria fue para Thunders Rocknroll, el favorito en las apuestas, quien corrió detrás de Retired Kathy, la líder, en la Bella Notte Distaff Sprint de $50,000 y tomó el control en la recta final. Hernández pidió carrera y la yegua Macleans Music, propiedad de Bob Lindgren, respondió y se alejó para ganar por dos cuerpos, mientras Xtreme Diva la perseguía para terminar segunda. Entrenada por Wade Rarick, Thunders Rocknroll pagó $4.40.

Hernández optó por montar a Frosty View, de 4 años, en lugar de Sushi Man, de 3 años, con quienes ganó varias veces esta temporada, en el Blair's Cove Minnesota Turf, con premio de $50,000. La decisión rindió frutos, ya que Frosty View corrió desde la puerta principal hasta la meta sobre el césped declarado en buen estado tras las lluvias de la tarde para ganar, con 6 1/4 cuerpos de ventaja sobre Sushi Man. Frosty View, un castrado de raza Frosted, es entrenado por Joel Berndt y propiedad de Charlene Gabler. Frosty View pagó $4.40 por la victoria.