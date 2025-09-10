Fallece actriz de cine para adultos durante sus vacaciones en Costa Rica

Suscríbete a nuestros canales

El pasado 2 de septiembre, la actriz de cine para adultos y creadora de contenido, Natalia Rae, también conocida como “NatPack”, murió mientras disfrutaba unas vacaciones en Costa Rica.

La noticia fue confirmada por su familia, aunque en el comunicado no informaron acerca de la causa oficial de su muerte.

Los últimos momentos de la actriz

Un día haces de su mortal desenlace, Rae compartió en Snapchat que había sufrido una lesión en una pierna tras resbalarse, por lo que debía guardar reposo en la habitación del hotel. Al día siguiente fue encontrada inconsciente por su compañera de cuarto.

De inmediato, los servicios de emergencia atendieron al llamado y, declararon su fallecimiento en el lugar. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica se encuentra investigando su muerte.

Según el informe preliminar, fue hallada sin signos de violencia en un departamento en Sabana Sur, San José, por lo que se descartó una muerte violenta desde lo visible. Tras lo ocurrido, se le realizó la autopsia y aún se espera el resultado para esclarecer la causa exacta del deceso.

Familiares piden ayuda

En X (antes Twitter), su hermana conmovió a sus seguidores con una profunda despedida: “Mientras estaba de vacaciones, viviendo su mejor vida como siempre, mi hermana, mi luz, falleció”, escribió.

En el mismo mensaje agregó: “Sé que ella fue una luz en la vida de muchos de ustedes, era una de las mejores personas en este planeta”, lo que resalta el buen ser humano que fue la actriz porno con sus seres queridos y fans.

Entre tanto, la familia abrió una campaña en GoFundMe, para cubrir los costos de la repatriación del cuerpo a Arizona, Estados Unidos, su tierra natal. El proceso implica severos gastos y, afortunadamente la campaña ha recibido el apoyo de sus seguidores.

De azafata a estrella CAMStar

Antes de convertirse en creadora de contenido erótico, Natalia trabajó como sobrecargo en aerolíneas como United, American, Delta y Alaska, además de ejercer como estilista y emprendedora.

En 2019 comenzó su trayectoria en plataformas como MyFreeCams, donde ganó el premio AVN CAMStar en abril de 2023 y llegó a inaugurar en 2025 la AVN Adult Entertainment Expo en Las Vegas.

Famosa por su estilo de vida aventurero, Natalia viajó por destinos como México, Belice, Grecia, Italia, Colombia y Costa Rica, país que la cautivó profundamente. Incluso se tatuó la frase “pura vida”, expresando su conexión con ese entorno.