La muerte vuelve a tocar al cine para adultos: La actriz Kagney Linn Karter falleció en extrañas circunstancias ¿qué pasó?

El pasado 15 de febrero, la actriz estadounidense Kagney Linn Karter, falleció a sus 36 años a causa de un aparente suicidio, así lo informó el Departamento de Policía de Parma, ubicado en el condado de Cuyahoga en Ohio. La nacida en Texas tenía más de 10 años formando parte de la industria pornográfica.

En el parte de la policía forense, explicaron que, el cuerpo fue hallado sin vida en su vivienda en Cleveland, algo muy parecido a lo que le sucedió a la también actriz porno Emily Willis quien fue encontrada con una sobredosis, al igual que Jesse Janne que falleció en enero de 2024 por excesos de sustancias estupefacientes.

Fuentes cercanas a Kagney, confirmaron que se quitó la vida y venía presentando algunos problemas con su salud mental, lo que la llevó a encerrarse unos días en una grave depresión. Del mismo modo, anunciaron que, comenzarán una recaudación de fondos a través de GoFound Me con una meta de 8 mil dólares a nombre de Tina, su madre, para que pueda recuperar los que ha gastado en el funeral y las exequias.

Karter se mudó muy joven a Misuri y allí fue criada. Soñaba con ser actriz y cantante por lo que salió en busca de oportunidades y se estableció en California, donde comenzó a trabajar como bailarina exótica. Posteriormente trabajó como modelo hasta que en el 2008 grabó su primera escena para la productora pornográfica Naughty America.

Desde esa fecha no paró de trabajar en la industria del cine para adultos, y alterno posaba para revistas XXX, logrando ganar algunos premios por su trabajo como dos AVN Awards, los premios más importantes del ámbito porno, la Revista Penthouse la galardonó con el Pet of the Month. Persiguiendo su sueño de ser cantante, en el 2018 publicó un disco llamado The Crossover y lo hizo bajo el nombre Kagney Necessary.

Sus allegados relatan que a pesar de lo mal que estaba con ella misma siempre estaba lista para trabajar, aprender y también para ayudar a la comunidad. “A pesar de la soledad que sin duda sentía dentro de los límites de su propia mente, continuó esforzándose por estar presente ante sus amigos y la comunidad que se preocupaba por ella”, suscribieron.

Es constante que, en el mundo de la actuación para adultos ha estado comandado por los trastornos mentales y eso ha sido provocado por la presión que le exige la industria a sus actrices y actores por el impacto que ha tenido OnlyFans sobre el cine triple X y las pérdidas que han tenido en cuanto a consumo de su material, ocasionando que sean reducidos los salarios.