Pesaje listo: ¡La mesa está servida para la gran "Noche de Leyendas"!

El Comisionado Elvis Sánchez fue el encargado de verificar el peso de cada peleador, un paso crucial antes de que suenen las campanas en la "Noche de Leyendas". La música estará a cargo de Louis BPM, quien pondrá el ritmo a una noche llena de adrenalina y talento.

Una de las figuras de esta magno evento es la leyenda mexicana Jorge "El Travieso" Arce, quien ha sido recibido con gran entusiasmo en la capital venezolana. A él se suman otros invitados especiales de talla mundial: el reconocido boxeador Emanuel "el vaquero" Navarrete y la leyenda del boxeo Evander Holyfield. Arce, conocido por sus sangrientas batallas en el ring, compartió su inspiradora historia con los peleadores y el público. "Estuve en 34 países y nunca había estado en Venezuela", comentó emocionado. El mexicano, quien fue siete veces campeón mundial, se dirigió a los jóvenes boxeadores con un mensaje de esperanza y perseverancia. Les contó que la clave para el éxito está en creer en uno mismo y estar dispuesto a dejarlo todo en el ring: sangre, sudor y lágrimas.

"La diferencia entre ser campeón y no ser campeón está en ti, no en la gente", afirmó. Recordó la promesa que le hizo a su padre, quien soñaba con ser boxeador y se vio reflejado en él. Después de que su padre sufriera un accidente y estuviera a punto de morir, Arce le prometió que sería campeón mundial si lograba salvar su vida. "Mi padre logró salvar su vida y no me quedó de otra más que cumplir mi promesa", confesó. El Travieso cerró su intervención animando a todos a luchar por sus sueños, a tener metas claras y a poner garras en cada esfuerzo.

Duelos clave de la noche

La cartelera de la noche incluye una serie de emocionantes enfrentamientos:



-El mexicano Aaron De La Cruz Escobedo (49.100 kg) se enfrentará a Rodrigo Ramírez (49 kg) por el titulo Fedelatin

- En la categoría pluma, Starling Martínes (57.300 kg) se medirá a Douglas “La Guabina” González (57.200 kg) por el titulo Fedevol.

-La disputa por el título Super Welter vacante se dará entre Dionisio Rondón (70.500 kg) y Adrian Sasso, de quien no hicieron publico el peso.

-En una de las peleas más esperadas, Miguel Moreno González (55.400 kg) y Yernny «El Mostrico» Betancourt (55.200 kg) chocarán por los títulos mundiales World AMB y Silver del CMB en la categoría supergallo.

-En un emocionante combate, Sara Suárez (53.400 kg) se enfrentará a Alvis Larez (54.700 kg).

-En la pelea estelar tendremos a Jesus Laya (49kg) enfrentando a el mexicano Ivan García (48.800kg) por el titulo Fedelatin.