Estrella latina del cine pornográfico se encuentra al borde la muerte (+Detalles)

En los últimos días medios de comunicación estadounidenses han reseñado sobre la difícil situación que se encuentra padeciendo la actriz de cine pornográfico Emily Willis, quien según TMZ está hospitalizada en el área de ciudadanos intensivos de un centro médico de California, tras haber sufrido una sobredosis.

El artículo asegura que la actriz de 25 años que cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, fue transportada al centro de salud el pasado domingo 4 de febrero, luego de que las autoridades recibieran una llamada por parte de una persona gritando ayuda e informando que Emily cargaba una fuerte sobredosis.

Igualmente, las fuentes policiales indicaron que al llegar al sitio el cuerpo de la joven no respondía ni reaccionaba a los llamados. Lo curioso del caso es que la nacida en Argentina, pero residenciada en Estados Unidos, se encontraba recluida en un centro de rehabilitación para celebridades, con el propósito de dejar atrás todas sus adicciones.

Por su buen aspecto físico y cuerpo Emily ha logrado abrirse camino dentro de la industria erótica realizando trabajos para cintas como “Anal Beauties”, “Sex with my younger sister”, “Mother daughter exchange club 52”, y “Emily Wills: The anal awakening”, está última le valió en el 2020 el premio AVN a Mejor Escena de Sexo Oral.

El sitio web estadounidense indicó que aunque ha intentado comunicarse con el representante de la artista no han logrado una respuesta, para conocer más detalles sobre la situación detrás de su hospitalización.