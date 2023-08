¡Ay chamo! Ozuna se dejó llevar por una actriz porno y le habría "pegado los cachos" a su esposa

En las últimas horas, el periodista español Jordi Martin, revolucionó las redes sociales luego de revelar en una exclusiva para El Gordo y La Flaca, que el cantante puertorriqueño Ozuna, le fue infiel a su pareja, sumándose así a la lista de artistas que le han saltado la talanquera a sus parejas.

La actriz Claudia Bavel de 27 años, sería la manzana del pecado que hizo caer al reggaetonero y dejar a un lado la relación que mantiene desde hace unos diez años con su esposa Taína Marie Meléndez, pues de acuerdo a lo también declarado por la misma Bavel, el artista le "prometió una vida juntos".

"Pues la verdad ha sido una relación basada en las mentiras, casi todo lo que ha dicho ha sido mentira", dijo la actriz en una exclusiva con el periodista. Asimismo, Martin indicó que de acuerdo a las declaraciones de quien sería la amante de Ozuna, la relación comenzó en octubre del 2022 a través de las redes sociales.

"Me siento bastante engañada, realmente nosotros tenemos unos planes de futuro, yo me enamoré de él y me siento muy traicionada por su parte", agregó la catalana quien confesó que desde hace ocho meses tiene contacto con el boricua, pero hasta ahora decidió hablar por el dolor que le causó su "engaño". Entre tanto, Claudia explicó que el intérprete de "Se preparó" le había dicho que estaba separado de su esposa y que ella solo era una trabajadora de él. La actriz siguió soltando la lengua y sin miedo a nada le dijo a Martin que Ozuna siempre quiso grabar videos de ellos dos estando juntos.

"A ver él me pidió grabar en video nuestros encuentros, así que sí pienso que era más fan mío que yo de él. No creo que le importe mucho porque él mismo me decía de hacer contenido para páginas", remató la española.

Hasta el momento, Juan Carlos Ozuna Rosado, nombre real del cantante, se casó en el año 2020. Se hicieron novios mucho antes que él consiguiera la fama. En el 2013 le dieron la bienvenida a su primera hija Sofía Valentina, y tres años después a Jacob Alexander.