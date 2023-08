La opinión de la esposa de Juan Pablo Raba en medio de las acusaciones de Joseline Rodríguez en contra del actor

El colombiano Juan Pablo Raba continúa en el ojo del huracán, después que la actriz venezolana Joseline Rodríguez asegurara que él intentó abusar de ella cuando estaba nueva en Radio Caracas Televisión (RCTV). En días pasados, Raba informó que dejaría todo en manos de sus abogados, pero al parecer su esposa Mónica Fonseca no se pudo quedar callada y envió un contundente mensaje en defensa del padre de sus hijos.

Hay que destacar que, Fonseca no habló directamente sobre eso, pero aprovechó el post para presumir la linda familia que ha creado junto al actor. “Yo veo a mi querida y sagrada familia. Aquella a la que he honrado, acompañado y prometido a Dios nunca abandonar, siempre que me lo permita. Me agrada cumplir mis promesas y esta familia es el resultado de un trabajo constante de apoyarnos mutuamente en nuestro crecimiento colectivo, día a día”, escribió.

“No buscamos ser un ejemplo, sino hacer que nuestro paso por esta vida sea más liviano pero significativo. No queremos que se convierta en una carga pesada, en ataduras que nos traigan infelicidad o inquietudes”, añadió la periodista.

Por otro lado, ratificó el amor que se tienen, dejando claro que su esposo es un esposo y padre ejemplar. “Esta familia se abraza, se ama, se acompaña, se transforma y aprende de las experiencias de cada uno de los miembros que la conforman. Hemos estado juntos en este viaje durante 12 años y hemos crecido en el camino”, suscribió.

Entre tanto, la estadounidense habló sobre su vida en pareja y resaltó que hacer las cosas bien es una responsabilidad, algo que ellos han hecho con esfuerzo y dedicación, por lo que se siente comprometidos con seguir velando por el bienestar de ellos y sus dos hijos.

En la parte final de su mensaje, Mónica agradeció a los seguidores por su cariño, en especial a aquellos que se han sumado recientemente y quienes “son parte de su historia”, asegurando que siempre lee los mensajes que le dejan