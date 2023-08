¿Qué pasó? Manuel Turizo insinuó que a Karol G "se le subieron los humos" (+Video)

Durante una entrevista grabada hace unos meses, el cantante colombiano Manuel Turizo, no le tiró muchos halagos a su paisana Karol G, cuando le tocó explicar por qué no había salido a la calle el tema que realizaron juntos, dejando entrever que la artista se olvidó del trabajo que hicieron una vez consiguió el éxito.

Turizo comentó que, pese a haber realizado un buen trabajo en conjunto luego de que fuera la misma Karol G la que le enviara el tema, no tiene muy claro por qué el sencillo no vio la luz. "Ella me escribió, me mandó una canción y la grabamos. Nunca salió, quedó ahí (...) pero de resto que te puedo decir, estoy abierto a que todo pase", comentó entre risas.

"Todo bien, a veces a las personas cuando les llega su momento cambian, no quiero comentar nada más ante el asunto. Igual nunca fuimos los más amigos ni nada, había una buena vibra pero las situaciones cambian, yo estoy abierto a trabajar con quien sea, me gusta mucho lo que hace", agregó el intérprete de 23 años.

En ese sentido, admitió que le gusta el trabajo de 'La Bichota' y que sus canciones favoritas de ella son "Pineapple" y "Provenza". El nacido en Montería y reconocido por temas como "Culpables", "La Bachata" y "Copa Vacía", no quiso dar más detalles sobre lo sucedido, aunque a su juicio, la antioqueña dejó todo atrás al disfrutar de las mieles del éxito.

Actualmente, el joven goza de buena fama y es favorito por sus recientes estrenos, "El Merengue" junto a Marshmello y "Copa Vacía" con Shakira, siendo esta última de las más escuchadas, pues todo parece indicar que representa una nueva lanza de la colombiana a su expareja, Gerard Piqué.