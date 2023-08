¡Ay chamo! Thalía vivió un incómodo momento al quedarse sin ropa en público y así reaccionó

La mexicana Thalía es una de las cantantes más queridas y admiradas no solo en Latinoamérica sino también en los Estados Unidos. Su cercanía con los fanáticos la ha ayudado a potenciar sus redes sociales, sobre todo con los ocurrentes posts que realiza en ocasiones o las historias que publica en Instagram.

Como es costumbre para ella, generar polémica es uno de sus platos favoritos y durante unas pequeñas vacaciones no podía faltar un escándalo que la envolviera, y esta vez fue a causa de su apresurada decisión de querer entrar a una piscina sin contar con un traje de baño, pero, eso no fue impedimento para ella por lo que decidió quitarse todo y quedar en ropa interior.

En su cuenta de Instagram, la también actriz contó lo que había sucedido de una manera muy jocosa, por lo que no reaccionó de mala manera pese a las miradas de los demás. Y es que, cuando decidió tomar el sol, optó por quitarse la blusa y quedar en brasier, lo que causó el rechazo de quienes estaban alrededor y comenzaron a verla con malos ojos.

“Estoy en la alberca (piscina), pero me quité la camiseta y me quedé en brasier. Entonces dije ‘me vale’, a mí me vale, pero aquí como que me estaban viendo, como que ‘qué onda con esta señorita que se quitó la camisa enfrente de todos’”, narró.

Al sentirse juzgada, dijo que tuvo que salir a comprar un traje de baño, el cual era sencillo de color negro, y así volver a disfrutar del sol y evitar el rechazo de quienes estaban alrededor. Aunque fue un momento vergonzoso, la intérprete de “A quién le importa”, se lo tomó con humor.