¿Gerard Piqué y Clara Chía perdieron un bebé? Esto es lo que se conoce

Suscríbete a nuestros canales

La relación que viven desde hace tiempo Gerard Piqué y Clara Chía siempre es motivo de especulaciones en las redes sociales por diversos motivos. En los últimos días la pareja ha tomado foco en los medios por una supuesta pedida de matrimonio que el español le habría realizado a la rubia de 26 años.

Rumores

Medios españoles comenzaron a especular sobre la pedida, hace días cuando Clara fue captada por fotógrafos saliendo de un restaurante de Beverly Hills, en Estados Unidos, con un anillo.

La imagen ha logrado revolucionar los medios y el internet, quienes comenzaron a circular la hipótesis que el dueño de la empresa Kosmos y la catalana, que estudió Publicidad y Relaciones Públicas, tendrían planes de boda.

“Lo que ocurre en este momento en Barcelona. Es que hace unos días Gerard Piqué le ha propuesto matrimonio a Clara Chía, pidiéndole la mano frente a la familia de Clara y a la familia de Gerard Piqué”, dijo hace días la periodista Adri Toval.

Noticia falsa

Tras el alboroto que se ha formado en las plataformas 2.0, Jordi Martín, conocido por seguir la relación entre Chía y la expareja de Shakira, se ha pronunciado en Instagram, desmintiendo el compromiso y lanzando una información que ha dejado a más de uno impactado.

El hombre que trabaja para el show de Univisión “El Gordo y la Flaca” ha indicado que una fuente le aseguró que Piqué no piensa en casarse con nadie y que la noticia de que Clara habían perdido un bebé es totalmente falsa.

“Varios medios de comunicación apuntan que Clara Chía, supuestamente, habría perdido un bebé y que, a raíz de esto, Piqué le habría pedido matrimonio. A mí el entorno de Piqué me lo desmiente por completo, señores. Me dicen que es rotundamente falso”, comentó Jordi.