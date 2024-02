Periodista español planea mandar a la cárcel a Clara Chía, la novia de Gerard Piqué

El afán que ha tenido el paparazzi español Jordi Martin por estar muy cerca de Shakira y Gerard Piqué, le ha traído unos cuantos problemas. En el mes de junio, el periodista fue demandado por Clara Chía, la novia del exfutbolista, quien lo señaló de acosador y exigió al juzgado una medida de alejamiento. Sin embargo, esta petición decayó en septiembre y aunque la joven pidió prorrogarla, el Ministerio de Fiscal se opuso y acordaron no aceptar la exigencia de la española.

Demanda de Clara Chía a Jordi Martin

Ahora, un nuevo problema los enfrenta una vez más, pero en esta oportunidad se intercambiaron los papeles, ya que, ahora es Martin quien quiere denunciar a Clara luego de que el pasado 31 de enero, el fotógrafo se presentara en las adyacencias de Kosmos, la empresa del catalán, para confirmar que había regresado de Miami, tras visitar a sus hijos Milan y Sasha.

Mientras se encontraba junto a otros periodistas gráficos tuvo la oportunidad de confirmar la presencia del exjugador del Barcelona luego de que este saliera acompañado de dos personas más y regresara minutos después. Después de esto, Jordi decidió sentarse con otros compañeros en una cafetería cercana donde fue abordado por funcionarios de Mossos D’Esquadra para comunicarle que estaba siendo acusado de acosar a una mujer.

“Eran ocho agentes porque otra pareja subió a Kosmos. Me dijeron que una señora las había llamado porque la estaba acosando, que la había seguido desde su casa al trabajo y no era verdad. Acababa de llegar a la cafetería”, dijo. Inmediatamente, el español supo que la supuesta señora era la novia de Piqué, quien provocó que él estuviera durante una hora rodeado de policías y fuera citado para el viernes 2 de febrero en la comisaría de Les Corts.

Llegado el día, al fotógrafo le leyeron la denuncia que impuso Chía, por lo que él solicitó que estuviera presente su abogado para firmar la notificación. Entre tanto, una nueva orden de alejamiento fue solicitada por Clara, pero el Juzgado de Instrucción N° 31 la desestimó y no fue aprobada. Tras estas situaciones, Jordi estaría decidido a demandar a la modelo.

“Por dos veces la justicia le ha dicho que no existen motivos para dictar una orden de alejamiento contra mí. Ahora soy yo el que estoy sopesando la posibilidad de interponer contra la señora Clara Chía una querella por acoso, por impedirme hacer mi trabajo y por lucro cesante, esto es, no haber podido trabajar no solo la mañana del día 31 y del 2 de febrero, sino también el día 1, hasta ver qué ocurría en la cita de comisaría no me quise arriesgar a hacer fotos”, declaró.

De concretarse las acusaciones de Martin hacia la joven novia de Gerard, las autoridades podrían imponerle una multa de 6 a 24 meses, y en el peor de los casos, podría ir a prisión y cumplir una condena entre 3 y 24 meses.