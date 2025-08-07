Estos son los principales problemas que enfrenta el Estadio Santiago Bernabéu

Suscríbete a nuestros canales

En el año 2022, finalizaron las remodelaciones del Estadio Santiago Bernabéu, el cual se presenta como el estadio más moderno del fútbol europeo después de haberse sometido a millonarias transformaciones, destacando la de su fachada.

Sin embargo, el recinto donde el Real Madrid hace de local ha estado en serios problemas con respecto a distintos aspectos, empezando por los costos de construcción, los cuales han pasado de 500 millones de euros a 1600, cifra que puede seguir subiendo.

Del mismo modo, si bien se han añadido innovaciones, como las luces LED en RGB para adornar la fachada, a nivel de estructura, instalaciones y logística, se presentan tres grandes inconvenientes.

Insonorización y conciertos

Quizá la problemática más conocida, pues la estructura del estadio no contribuye a reducir el impacto del ruido de las presentaciones de artistas en el Bernabéu, cosa que ha generado litigios y la suspensión o reubicación de varios conciertos, como ha sido el caso del de Aitana y Lola Índigo.

Para darle una salida, el club blanco contrató a la empresa Arup con el objetivo de adaptar el estadio a la normativa acústica vigente y poder albergar nuevamente eventos de este calibre, esperando, por ejemplo, poder recibir a Bad Bunny en 2026.

Sky Bar

Se trata de un espacio de 500 metros cuadrados con restaurante, bar y discoteca que esperaba facturar quince millones de euros al año. A día de hoy, la construcción del mismo se ha estado posponiendo.

Esto se debe a que Anastia Gourmet Hostelería, empresa encargada de operar el espacio, estafó al Real Madrid y a sus inversores. Del mismo modo, ha demandado a la institución blanca por impedirle operar.

Estacionamientos

Otro frente complicado es la construcción de dos estacionamientos con capacidad para dos mil vehículos, planificados como infraestructura clave para descongestionar accesos. Sin embargo, las obras están suspendidas por decisión judicial.

Cuestionamientos por un presunto interés público insuficiente y preocupaciones medioambientales limitan al Real Madrid para llevar a cabo este proyecto valorado en 561 millones de euros.