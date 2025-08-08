Muere actriz de cine para adultos a los 28 años tras días hospitalizada

Suscríbete a nuestros canales

La industria del cine para adultos en América Latina se encuentra de luto por la inesperada muerte de la actriz brasileña, Vitoria Beatriz. La productora peruana Inka Productions confirmó que la joven falleció después de permanecer varios días hospitalizada en estado crítico.

En los días previos a su muerte, una publicación en su fanpage de Instagram reveló su delicada situación de salud: “Vitoria sigue hospitalizada… está rodeada de cuidado y amor”, solicitando “oraciones” en lugar de detallar su estado.

El triste final de la actriz

El viernes anterior al deceso, su administrador compartió que Vitoria enfrentaba diariamente desafíos físicos y emocionales, describiéndola como “muy fuerte, pero también muy sensible”.

La confirmación del fallecimiento llegó unos días después, cuando un segundo equipo médico determinó que Vitoria había sufrido muerte cerebral, una condición legalmente equivalente a la muerte en Brasil y, se procedió al retiro de soporte vital alrededor de las 17:00 horas.

El impacto de su partida resonó con fuerza. Inka Productions expresó en redes sociales que su alegría, calidez y luz dejaron “una huella imborrable” en quienes tuvieron el privilegio de conocerla.

Yummy Estudio también compartió una emotiva despedida: “Tu llegada fue como un rayo de luz… tu risa iluminaba el estudio... te despedimos con el corazón roto”.

Más sobre Vitoria Beatriz

Nacida en São Paulo en julio de 1996, Vitoria había logrado consolidarse como una figura en ascenso gracias a sus colaboraciones con Inka Productions y Yummy Estudio, proyectos que se viralizaron en toda la región por su carisma, luz y personalidad cálida.

Sus redes sociales reflejaban su creciente popularidad: contaba con más de 26,000 seguidores en Instagram y más de 200,000 en X/Twitter.