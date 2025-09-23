MLB: Luis Gil afina detalles con Yankees antes de la postemporada 2025

Suscríbete a nuestros canales

Luis Gil es uno de los lanzadores más importantes de Yankees de Nueva York para este 2025. El año lo comenzó en lista de lesionados, pero poco a poco ha encontrado su ritmo de competición. Este martes enfrentará a Medias Blancas de Chicago para finar detalles de cara a la postemporada.

Gil enfrentará a Medias Blancas en lo que puede ser su última apertura en la temporada regular 2025 de Grandes Ligas. El dominicano ha estado teniendo un buen rendimiento en lo que va de campaña y espera mantener si dominio contra una ofensiva a la que puede dominar.

En ese contexto, estará afinando la mayor cantidad de detalles posibles, para tener unos playoffs a un nivel superlativo. Lo que necesita Yankees para tener un mes de octubre productivo y volver a la Serie Mundial. Eso sí, el equipo necesita mejorar en muchos aspectos para lograr el objetivo.

Números de Luis Gil con Yankees de Nueva York en 2025

Luis Gil comenzó la temporada 2025 en lista de lesionados, pero a un paso rápido alcanzó un nivel competitivo. En ese contexto, llevó a los Yankees de Nueva York a victorias importantes en un año complicado a nivel de pitcheo. El dominicano se ha mostrado como líder de un grupo golpeado por las lesiones.

Números de Luis Gil en 2025

- 9 juegos, 9 aperturas, 4-1, 3.33 efectividad, 46.0 entradas, 40 hits, 17 carreras limpias, 2 jonrones, 29 boletos, 36 ponches, 1.50 WHIP

Luis Gil vs Medias Blancas de Chicago en su carrera

Luis Gil no ha tenido excelentes números contra Medias Blancas de Chicago en su carrera. En esa línea, se espera que pueda tener una apertura tranquila, pero debe mejorar para alcanzar un nivel óptimo de cara a la postemporada.

Números de Gil vs White Sox:

- 4 juegos, 4 aperturas, 1-1, 5.12 efectividad, 19.1 entradas, 21 hits, 11 carreras limpias, 2 jonrones, 7 boletos, 29 ponches, 1.44 WHIP