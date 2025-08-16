Números de la primera victoria de Luis Gil con los Yankees está temporada

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador dominicano de los Yankees de Nueva York, Luis Gil, consiguió su primera victoria de la temporada al limitar la ofensiva de los Cardenales de San Luis. Encuentro que se disputó en el Busch Stadium, casa del conjunto de Missouri, ante 31.169 aficionados.

El serpentinero de los “Mulos del Bronx”, actual Novato del año de la Liga Americana, fue activado el pasado 3 de agosto de la lista de lesionados, luego de sufrir una distensión en el dorsal ancho derecho, durante los entrenamientos primaverales.

Esta sería su primera victoria desde el pasado 22 de septiembre de 2024, ante los Atléticos de Oakland. Ese día trabajó por espacio de 5.1 tercios de entrada, permitió cuatro imparables, cuatro carreras limpias, otorgó tres boletos y ponchó a cinco.

Así le fue

Luis Gil trabajó por espacio de 5.1 tercios de entradas, en los que permitió cuatro imparables, una carrera limpia, otorgó tres boletos y ponchó a cuatro. Durante su actuación, el serpentinero realizó 83 pitcheos, 50 de ellos en la zona de strike y 33 malos.

El diestro utilizó la recta de cuatro costuras en 40 oportunidades, 23 veces el cambio de velocidad y finalmente, 20 veces el slider; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 85 y las 99 millas por hora.

Los números de Luis Gil

El derecho tiene registro de una victoria, una derrota con 5.14 de efectividad; en tres aperturas, Luis Gil ha permitido 15 imparables, ocho carreras limpias, un cuadrangular, otorgado ocho boletos y ponchado a 14 rivales. Los contrarios conectan para .288.

Su anterior salida, ante los Astros de Houston, el diestro trabajó por espacio de 5.1 entradas, en los que permitió seis imparables, dos carreras limpias, otorgó un boleto y ponchó a siete.