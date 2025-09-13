Luis Gil y los Yankees sometieron a los Medias Rojas a domicilio (+Detalles) 

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador dominicano de los Yankees de Nueva York, Luis Gil, consiguió este viernes su cuarto triunfo de la campaña 2025, al dominar a la poderosa alineación de los Medias Rojas de Boston. Encuentro que se disputó en el Fenway Park, casa del conjunto de Massachusetts, ante 36.760 aficionados.

El derecho estuvo lanzando juego sin hit ni carreras hasta su salida. El relevista Fernando Cruz permitió el jonrón de Nate Eaton en la séptima. No se han lanzado juego sin hit ni carreras esta temporada.

Así le fue

El serpentinero trabajó por espacio de seis entradas, en los que no permitió imparables ni carreras, otorgó cuatro boletos y ponchó a cuatro. Durante su actuación, Gil realizó 93 pitcheos, 54 de ellos en la zona de strike y 39 malos.

Luis Gil utilizó su recta en 43 ocasiones, 35 veces el cambio, 15 el slider; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 85 y las 99 millas por hora.

Los números de Luis Gil

En ocho aperturas, Luis Gil tiene registro de cuatro victorias y una derrota con 2.83 de efectividad, ha permitido 31 hits, 13 carreras limpias, dos cuadrangulares, otorgado 27 boletos y ponchado a 34 rivales.

Su anterior salida, ante los Azulejos de Toronto, el ganador del premio Novato del Año 2024, trabajó por espacio de seis episodios, permitió tres hits, una carrera limpia, otorgó cuatro boletos y ponchó a uno; se quedó con la victoria.