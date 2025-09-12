|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|1
|0
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|4
|1
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|1
|Entradas
|NYY
|BOS
|1º
|Aaron Judge batea jonrón (47) con elevado por el jardín central.
|1
|0
|3º
|Cody Bellinger pega sencillo con rodado a jardinero central Ceddanne Rafaela. Aaron Judge anota Ben Rice a 3ra.
|2
|0
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Grisham CF
|2-0
|0
|0
|0
|.240
|A. Judge DH
|1-1
|2
|1
|1
|.324
|B. Rice 1B
|1-1
|0
|0
|0
|.242
|C. Bellinger RF
|2-1
|0
|0
|1
|.277
|G. Stanton LF
|2-0
|0
|0
|0
|.268
|J. Chisholm Jr. 2B
|1-1
|0
|0
|0
|.241
|A. Wells C
|1-0
|0
|0
|0
|.214
|J. Caballero SS
|1-0
|0
|0
|0
|.232
|R. McMahon 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.218
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Luis Gil
|2.2
|0
|0
|1
|34-21
|3.08
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|J. Duran LF
|2-0
|0
|0
|0
|.257
|A. Bregman 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.278
|T. Story SS
|1-0
|0
|0
|0
|.263
|N. Lowe 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.220
|M. Yoshida DH
|1-0
|0
|0
|0
|.234
|C. Narváez C
|1-0
|0
|0
|0
|.251
|D. Hamilton 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.202
|N. Eaton RF
|1-0
|0
|0
|0
|.263
|C. Rafaela CF
|0-0
|0
|0
|0
|.241
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Lucas Giolito
|3.0
|1
|4
|4
|56-38
|3.38
|
NY Yankees
|
Boston
|4
|H
|0
|1
|HR
|0
|7
|TB
|0
|3
|DEB
|1
|
NY Yankees
|
Boston
|1
|K
|4
|21
|ST
|38
|0
|H
|4
|1
|BB
|1
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Yankees
|1
|0
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|4
|1
|Red Sox
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|1
|Entradas
|NYY
|BOS
|alta
|1º
|Aaron Judge batea jonrón (47) con elevado por el jardín central.
|1
|0
|alta
|3º
|Cody Bellinger pega sencillo con rodado a jardinero central Ceddanne Rafaela. Aaron Judge anota Ben Rice a 3ra.
|2
|0
