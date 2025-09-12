Play by Play

Play by Play

TB 4
CHC 6


PIT 3
WSH 1
B: 0
S: 0
O: 1
KC 1
PHI 5
B: 3
S: 2
O: 0
BAL 1
TOR 0
B: 2
S: 2
O: 3
TEX 6
NYM 1
B: 0
S: 0
O: 0
CWS 0
CLE 0
B: 0
S: 2
O: 2
DET 1
MIA 3
B: 0
S: 2
O: 2
NYY 2
BOS 0
B: 0
S: 1
O: 2
HOU 2
ATL 0
B: 1
S: 2
O: 1
Warmup
AZ 0
MIN 0
Warmup
STL 0
MIL 0
Pre-Game
COL 0
SD 0
Pre-Game
CIN 0
ATH 0
Pre-Game
LAA
SEA
Pre-Game
LAD 0
SF 0

NYY
81-65 (.555)
2
Baja 3rd 2 outs
0

BOS
81-66 (.551)
Alex Bregman

AL BATE

Alex Bregman (3B)
1 - 0
Luis Gil

LANZA

Luis Gil
2.2 IP, 0 CL, 1 K, 34 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Ceddanne Rafaela 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Sin lanzamientos
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
1 0 1 - - - - - - 2 4 1
0 0 - - - - - - 0 0 1
Entradas NYY BOS
Aaron Judge batea jonrón (47) con elevado por el jardín central. 1 0
Cody Bellinger pega sencillo con rodado a jardinero central Ceddanne Rafaela. Aaron Judge anota Ben Rice a 3ra. 2 0
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Grisham CF 2-0 0 0 0 .240
A. Judge DH 1-1 2 1 1 .324
B. Rice 1B 1-1 0 0 0 .242
C. Bellinger RF 2-1 0 0 1 .277
G. Stanton LF 2-0 0 0 0 .268
J. Chisholm Jr. 2B 1-1 0 0 0 .241
A. Wells C 1-0 0 0 0 .214
J. Caballero SS 1-0 0 0 0 .232
R. McMahon 3B 1-0 0 0 0 .218




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Luis Gil 2.2 0 0 1 34-21 3.08
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Duran LF 2-0 0 0 0 .257
A. Bregman 3B 1-0 0 0 0 .278
T. Story SS 1-0 0 0 0 .263
N. Lowe 1B 1-0 0 0 0 .220
M. Yoshida DH 1-0 0 0 0 .234
C. Narváez C 1-0 0 0 0 .251
D. Hamilton 2B 1-0 0 0 0 .202
N. Eaton RF 1-0 0 0 0 .263
C. Rafaela CF 0-0 0 0 0 .241




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Lucas Giolito 3.0 1 4 4 56-38 3.38

NY Yankees
Boston
4 H 0
1 HR 0
7 TB 0
3 DEB 1

NY Yankees
Boston
1 K 4
21 ST 38
0 H 4
1 BB 1
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 84 62 .575 - W1
Yankees 81 65 .555 3.0 W1
Red Sox 81 66 .551 3.5 L1
Rays 72 75 .490 12.5 L3
Orioles 69 77 .473 15.0 W3
Probabilidad de ganar
71.2 %
3 parte baja
(B:0 S:0 O:2)

NY Yankees 2 - 0 Boston
Datos del encuentro
Estadio: Fenway Park
Localidad: Boston, Massachusetts
El clima: Clear, 67 ºF
Capacidad: 37.755
Árbitros:
Home Plate: Will Little
1era base: Ryan Additon
2da base: Ryan Wills
3era base: Stu Scheurwater
TB 4
CHC 6


Baja 6th ver en vivo
PIT 3
WSH 1
B: 0
S: 0
O: 1
Baja 4th ver en vivo
KC 1
PHI 5
B: 3
S: 2
O: 0
Baja 3rd ver en vivo
BAL 1
TOR 0
B: 2
S: 2
O: 3
Baja 3rd ver en vivo
TEX 6
NYM 1
B: 0
S: 0
O: 0
Alta 4th ver en vivo
CWS 0
CLE 0
B: 0
S: 2
O: 2
Alta 4th ver en vivo
DET 1
MIA 3
B: 0
S: 2
O: 2
Baja 3rd ver en vivo
NYY 2
BOS 0
B: 0
S: 1
O: 2
Alta 4th ver en vivo
HOU 2
ATL 0
B: 1
S: 2
O: 1
Warmup
AZ 0
MIN 0
Warmup
STL 0
MIL 0
Pre-Game
COL 0
SD 0
Pre-Game
CIN 0
ATH 0
Pre-Game
LAA
SEA
Pre-Game
LAD 0
SF 0
New York Yankees
81-65 (.555)
2
Baja 3rd
2 outs
0
Boston Red Sox
81-66 (.551)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Grisham CF 2-0 0 0 0 .240
A. Judge DH 1-1 2 1 1 .324
B. Rice 1B 1-1 0 0 0 .242
C. Bellinger RF 2-1 0 0 1 .277
G. Stanton LF 2-0 0 0 0 .268
J. Chisholm Jr. 2B 1-1 0 0 0 .241
A. Wells C 1-0 0 0 0 .214
J. Caballero SS 1-0 0 0 0 .232
R. McMahon 3B 1-0 0 0 0 .218




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Luis Gil 2.2 0 0 1 34-21 3.08
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Duran LF 2-0 0 0 0 .257
A. Bregman 3B 1-0 0 0 0 .278
T. Story SS 1-0 0 0 0 .263
N. Lowe 1B 1-0 0 0 0 .220
M. Yoshida DH 1-0 0 0 0 .234
C. Narváez C 1-0 0 0 0 .251
D. Hamilton 2B 1-0 0 0 0 .202
N. Eaton RF 1-0 0 0 0 .263
C. Rafaela CF 0-0 0 0 0 .241




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Lucas Giolito 3.0 1 4 4 56-38 3.38
Probabilidad de ganar
71.2 %
3 parte baja (B:0 S:0 O:2)

NY Yankees 2 - 0 Boston

NY Yankees
Boston
4 H 0
1 HR 0
7 TB 0
3 DEB 1

NY Yankees
Boston
1 K 4
21 ST 38
0 H 4
1 BB 1
Alex Bregman

AL BATE

Alex Bregman (3B)
1 - 0

LANZA

Luis Gil
2.2 IP, 0 CL, 1 K, 34 NP
Luis Gil
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Ceddanne Rafaela 2B: Base vacía 3B: Base vacía
Sin lanzamientos
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Yankees 1 0 1 - - - - - - 2 4 1
Red Sox 0 0 - - - - - - 0 0 1
Entradas NYY BOS
alta Aaron Judge batea jonrón (47) con elevado por el jardín central. 1 0
alta Cody Bellinger pega sencillo con rodado a jardinero central Ceddanne Rafaela. Aaron Judge anota Ben Rice a 3ra. 2 0
Posiciones AL East
JG JP PCT DIF RACHA
Blue Jays 84 62 .575 - W1
Yankees 81 65 .555 3.0 W1
Red Sox 81 66 .551 3.5 L1
Rays 72 75 .490 12.5 L3
Orioles 69 77 .473 15.0 W3
Datos del encuentro
Estadio: Fenway Park
Localidad: Boston, Massachusetts
El clima: Clear, 67 ºF
Capacidad: 37.755
Árbitros:
Home Plate: Will Little
1era base: Ryan Additon
2da base: Ryan Wills
3era base: Stu Scheurwater

Ver más

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo Carreras HINAVA Ranger Suárez
Viernes 12 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)