MLB: ¿Es Nola McLean el mejor lanzador de New York Mets para 2026?

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Aunque no terminó asegurando la victoria de los Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol, Nolan McLean dejó su huella en el torneo y apunta a ser uno de los serpentineros más sorprendentes para New York Mets en la venidera temporada de las Grandes Ligas.

El joven lanzador de Nueva York se ha destacado rápidamente en el circuito de Grandes Ligas, con su nombre mencionado constantemente como uno de los grandes prospectos de la liga. Pero lo que muchos no esperaban es que, entre los que se sumaron al tren del entusiasmo por la joven figura de los metropolitanos, se encontrara un nombre tan inesperado como el de Bryce Harper, el reconocido bateador estrella de Philadelphia Phillies.

La rivalidad entre los Mets y los Phillies es una de las más intensas en las Grandes Ligas, por lo que ver a Harper elogiar a un lanzador de los Mets es, sin duda, una sorpresa para muchos. El primera base de los Filis, conocido por su actitud competitiva y por no ser particularmente generoso con los elogios a los lanzadores rivales, dejó en claro en una entrevista que McLean lo impresionó profundamente. Durante el Clásico Mundial de Béisbol, ambos compartieron equipo en la selección de Estados Unidos, y ahí fue donde Harper se dio cuenta del talento excepcional del joven de 24 años.

Bryce Harper se deshace en elogios por Nolan McLean

La propia estrella de Philadelphia fue claro al mencionar a McLean como el mejor lanzador que enfrentó durante el año pasado, lo cual es un cumplido significativo viniendo de un bateador de su calibre. Aunque el diestro permitió dos carreras en su apertura durante la final del Clásico Mundial de Béisbol, su desempeño de 4 2/3 entradas, con cuatro ponches, fue suficiente para dejar una impresión duradera.

Obviamente, como bateador, no suelo dar mucho crédito a los lanzadores, pero creo que él fue el mejor lanzador que vi el año pasado”, dijo Harper en una entrevista con SNY el pasado 10 de marzo.

Harper, a pesar de haber sido uno de los jugadores más destacados en el partido, no dudó en reconocer el talento del lanzador, quien sigue demostrando que es una de las grandes promesas del béisbol, capaz de dejar incluso a sus rivales más acérrimos sin palabras.