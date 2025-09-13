Sandy Alcántara se quedó con la victoria en duelo de Cy Young ante Tarik Skubal (+Detalles) 

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador dominicano de los Marlins de Miami, Sandy Alcántara, logró este viernes su noveno triunfo de la campaña 2025, al dominar a la poderosa alineación de los Tigres de Detroit. Encuentro que se disputó en el LoanDepot Park, casa del conjunto de Florida, ante 16.926 aficionados.

Esta es su sexta salida consecutiva de al menos seis entradas lanzadas. Su cuarta salida de siete entradas o más en sus últimas cinco aperturas.

Así le fue

El serpentinero trabajó por espacio de siete entradas, en los que permitió cuatro imparables, dos carreras limpias, no otorgó boletos y ponchó a ocho. Durante su actuación, Alcántara realizó 96 pitcheos, 72 de ellos en la zona de strike y 24 malos.

Sandy Alcántara utilizó su cambio en 24 ocasiones, 20 veces la recta, 18 el slider, 17 el sinker, 17 curvas; la mayoría de sus pitcheos estuvieron entre las 80 y las 99 millas por hora.

Los números de Alcántara

En 29 aperturas, Sandy Alcántara tiene registro de nueve victorias y 12 derrotas con 5.53 de efectividad, ha permitido 154 hits, 99 carreras limpias, 19 cuadrangulares, otorgado 53 boletos y ponchado a 131 rivales.

Su anterior salida, ante los Filis de Filadelfia, el ganador del premio Cy Young 2022, trabajó por espacio de seis episodios, permitió siete hits, cuatro carreras, otorgó un boleto y ponchó a cuatro; cargó con la derrota.