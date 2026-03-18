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Met Gala 2026: Filtran la lista de los artistas que asistirían a la noche histórica

El evento, que tendrá lugar el 4 de mayo volverá a reunir a las figuras más influyentes del entretenimiento, la moda y la cultura pop

Por

Bárbara Chirino
Miércoles, 18 de marzo de 2026 a las 01:17 pm
Met Gala 2026: Filtran la lista de los artistas que asistirían a la noche histórica
Met Gala / Cortesía
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El Met Gala 2026 aún no se celebra, pero ya domina la conversación global. En las últimas horas, se ha viralizado una supuesta lista de invitados que anticipa una de las ediciones más mediáticas de los últimos años.

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El evento, que tendrá lugar el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, volverá a reunir a las figuras más influyentes del entretenimiento, la moda y la cultura pop.

La filtración ha despertado especial interés por posibles reencuentros como el de Kendall Jenner y Bad Bunny, ambos incluidos en la lista, lo que añade un componente de expectación más allá de la alfombra roja.

Lista filtrada de invitados a la Met Gala 2026

Según la información difundida, estos serían algunos de los famosos que asistirían al evento:

  • Kendall Jenner
  • Bad Bunny
  • Lisa (BLACKPINK)
  • Lewis Hamilton
  • Sabrina Carpenter
  • Zendaya
  • Miley Cyrus
  • Kim Kardashian
  • Beyoncé
  • Doja Cat
  • Hailey Bieber
  • Cardi B
  • Harry Styles
  • Billie Eilish
  • Rosé (BLACKPINK)
  • Lady Gaga
  • Nick Jonas
  • EJAE 

 

Temática de este año

La temática de este año, “la moda es arte”, invita a los asistentes a explorar propuestas más conceptuales y arriesgadas en la alfombra roja. 

Con anfitrionas como Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, la gala apunta a convertirse en un escaparate donde la moda trascienda lo estético para convertirse en expresión artística. 

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