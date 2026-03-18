Met Gala 2026: Filtran la lista de los artistas que asistirían a la noche histórica

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El Met Gala 2026 aún no se celebra, pero ya domina la conversación global. En las últimas horas, se ha viralizado una supuesta lista de invitados que anticipa una de las ediciones más mediáticas de los últimos años.

El evento, que tendrá lugar el 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, volverá a reunir a las figuras más influyentes del entretenimiento, la moda y la cultura pop.

La filtración ha despertado especial interés por posibles reencuentros como el de Kendall Jenner y Bad Bunny, ambos incluidos en la lista, lo que añade un componente de expectación más allá de la alfombra roja.

Lista filtrada de invitados a la Met Gala 2026

Según la información difundida, estos serían algunos de los famosos que asistirían al evento:

Kendall Jenner

Bad Bunny

Lisa (BLACKPINK)

Lewis Hamilton

Sabrina Carpenter

Zendaya

Miley Cyrus

Kim Kardashian

Beyoncé

Doja Cat

Hailey Bieber

Cardi B

Harry Styles

Billie Eilish

Rosé (BLACKPINK)

Lady Gaga

Nick Jonas

EJAE

Temática de este año

La temática de este año, “la moda es arte”, invita a los asistentes a explorar propuestas más conceptuales y arriesgadas en la alfombra roja.

Con anfitrionas como Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y Anna Wintour, la gala apunta a convertirse en un escaparate donde la moda trascienda lo estético para convertirse en expresión artística.