Marlins de Miami toman una dura decisión sobre Máximo Acosta

El pasado 18 de agosto del presente año, Máximo Acosta, infielder venezolano de los Marlins de Miami, cumplió el sueño más grande que tiene todo pelotero en el beisbol organizado: debutar oficialmente en las Grandes Ligas.

El criollo fue subido por su organización como respuesta a las lesiones de Connor Norby y Graham Pauley, y en su tercer compromiso confirmó que es un jugador sumamente talentoso, al conectar su primer imparable en Las Mayores, que fue nada más y nada menos que un cuadrangular.

A pesar de esto, ante el regreso de Connor Norby a la acción, los Marlins de Miami tuvieron que tomar una dura decisión con Máximo Acosta este viernes 29 de agosto, día en el que el jugador venezolano ha sido enviado nuevamente a las Ligas Menores, para continuar con su desarrollo beisbolístico, que de momento es más que positivo.

Máximo Acosta a Triple A

Mediante una actualización de roster en redes sociales, los Marlins de Miami anunciaron que restablecieron al infielder Connor Norby desde la lista de lesionados de 10 días. Para hacerle lugar a Norby, los Marlins han decidido bajar a Máximo Acosta a Triple A.

De esta manera, el criollo culmina su primera pasantía en las Grandes Ligas con solo tres imparables en 24 turnos, pero con la curiosidad positiva de que los tres inatrapables fueron cuadrangulares, por lo que al final sus promedios en Las Mayores terminaron siendo de .167/.231/.542/.772.

Este año, Máximo Acosta ha disputado 106 compromisos en Triple A, en donde ha bateado para .232/.319/.376/.695, con 12 cuadrangulares y 49 carreras impulsadas. Sin duda, su paso por la Gran Carpa podría ser una motivación importante para mejorar sus números.