Estos son los favoritos a ganar la Serie Mundial de 2025 (+detalles)

De acuerdo con las proyecciones de FanGraphs estos son los principales candidatos al título

Por Ricardo Rodríguez
Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 12:35 pm
Estos son los favoritos a ganar la Serie Mundial de 2025 (+detalles)
Los Angeles Dodgers alzan la Serie Mundial de 2024. Foto: Cortesía
A prácticamente un mes de la cuenta regresiva para que culmine la temporada regular de Grandes Ligas, varios equipos aparecen entre los principales contendientes al título, según múltiples proyecciones estadísticas.

Algunos conjuntos exhiben una regularidad envidiable desde la pasada campaña y por eso no extraña verlos en este listado tanto como consecuencia de su gran 2024 y su rendimiento actual.

¿Quiénes son los favoritos?

De acuerdo con los datos compartidos por el periodista dominicano, Enrique Rojas, según la base de información FanGraphs, estos son los 9 equipos con mayores posibilidades de conquistar la Serie Mundial de este 2025:

*Dodgers de Los Ángeles (19.5%)

*Yankees de Nueva York (11.0%)

*Tigres de Detroit (8.8%)

*Marineros de Seattle (8.8%)

*Azulejos de Toronto (8.7%)

*Phillies de Filadelfia (8.1%)

*Cerveceros de Milwaukee (7.8%)

*Mets de Nueva York (6.5%)

*Padres de San Diego (5.9%)

 

Viernes 29 de Agosto de 2025
